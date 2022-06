‘Game of Thrones’ continúa: HBO trabaja en una nueva serie sobre Jon Snow

Jon Snow estaría cerca de regresar a la televisión como protagonista de una nueva serie derivada de la exitosa producción Game of Thrones.

Así lo dio a conocer el medio especializado The Hollywood Reporter, que asegura que la producción ya está en su primera etapa y que Kit Harington estaría listo para retomar su famoso personaje, que se convirtió en uno de los favoritos de los fanáticos de la serie dramática consentida de HBO.

Esta sería la primera secuela de Game of Thrones en la que HBO trabaja, pues si bien ya la compañía había anunciado algunos proyectos derivados de la serie, hasta ahora todos habían sido precuelas, es decir, se desarrollan previo a los eventos de la afamada serie.

Jon Snow se convirtió en uno de los personajes favoritos de los fans de 'Game Of Thrones'.

El regreso de Snow hace pensar que otros conocidos personajes y sobrevivientes del universo de Game of Thrones como Tyrion Lannister (Peter Dinklage), así como Arya (Maisie Williams), Sansa (Sophie Turner) y Bran Stark (Isaac Hempstead Wright) podrían eventualmente estar de vuelta en esta nueva producción con alguna participación especial.

“Desde un punto de vista creativo, el proyecto daría un vuelco a la temporada final de la afamada serie de fantasía sobre el destino de los personajes sobrevivientes”, detalla The Hollywood Reporter.

Jon Snow era conocido por ser el “hijo bastardo” de Ned Stark hasta la octava y última temporada de la serie, en la que descubrió que su verdadero nombre era Aegon Targaryen y, por ende, heredero al codiciado Trono de Hierro.

Sin embargo, al final de la serie es exiliado de Westeros por Bran, el nuevo rey, y enviado a la Guardia de la Noche, al norte del Muro, luego de asesinar a Daenerys Targaryen, la otra heredera al Trono de Hierro.

[ ‘House of the Dragon’, precuela de ‘Game of Thrones’ ya tiene fecha de estreno ]

El desarrollo de esta serie se suma a los otros seis proyectos derivados de la exitosa producción en los que ha estado trabajando HBO. Uno de ellos es House of the Dragon, serie ambientada 200 años antes de los eventos de Game of Thrones y que contará la historia de la casa Targaryen. Esta serie se estrenará el 21 de agosto en HBO y HBO Max.

Otras producciones en desarrollo son 10.000 Ships, 9 Voyages, Flea Bottom y Tales of Dunk and Egg.

Hasta ahora ni Kit Harington ni HBO se han referido a la nueva producción.