“Sucedió pero no sabemos cómo, pero hubo un contagio en la radio, nosotros compartimos con los compañeros de la radio. En el canal son estrictos. Nos contagiamos compañeros de la parte de tele. Aún me pregunto cómo me contagié. Siempre andaba mascarilla. Esa es una obligación (...). En el departamento no había contagio. Aún me pregunto qué fue lo que pasó”, cuenta Fabián, quien luego de varios días sin poder hablar, poco a poco se ha ido reincorporando a su vida cotidiana.