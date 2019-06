“Euphoria es una experiencia extrema, subida al máximo, que podría ser una pesadilla para los padres de familia, mientras deja al resto aliviados de no estar en la secundaria nuevamente. Es difícil saber cómo continuará la serie y esa es parte de su atractivo por el momento, es uno de los programas más audaces y efectivos que he visto en lo que va del año", escribió Benjamin Lee en The Guardian.