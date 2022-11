‘El Show del Mundial’: la revista en la que Bismarck, Natalia y Melissa y otras figuras le harán sentir en Qatar

Desde este 14 de noviembre, a las 9 p. m., Teletica pondrá en su pantalla un ambicioso programa que será transmitido, en vivo, desde Qatar. Se trata de El Show del Mundial, revista en la que participarán figuras como Bismarck Méndez, Natalia Monge, Mauricio Artorga, Yiyo Alfaro; y periodistas de la talla de Cristian Sandoval, Melissa Alvarado y Felipe Castro, entre otros.

Como es sabido, Teletica cuenta en esta ocasión con los derechos exclusivos de transmisión de los partidos del Mundial en Costa Rica, es por eso que además de tener acceso a todos los juegos por sus diferentes plataformas, los costarricenses podrán conocer detalles de todo ámbito desde Qatar, gracias a los 27 profesionales que enviaron al país árabe.

La periodista Melissa Alvarado se encargará de toda la cobertura relacionada con las estrellas del Mundial y las selecciones sobresalientes. Foto: Instagram

Mauricio Astorga es el productor de El Show del Mundial, programa que se desarrollará alrededor de la Copa del Mundo con matices de humor, cultura y color. El intérprete del personaje de Morgan contó detalles de todo lo que se podrá ver durante los 35 programas que tendrá el espacio. Asimismo, detalló cuál será el trabajo de cada una de las figuras que informarán y entretendrán a la audiencia costarricense.

“Es una revista compuesta por diferentes secciones, en la que tendremos las mejores jugadas, los goles, la información de la Selección y de sus rivales, pero también tendremos segmentos donde conoceremos la cultura, la gastronomía y los mejores lugares turísticos de Qatar, así como el ambiente y la fiesta de las aficiones”, comentó.

Cada programa tendrá una duración de hora y media (de lunes a viernes a las 9 p. m.) Los sábados se verá a las 8 p. m., mientras que los domingos se transmitirá las 7 p. m.

Si el concepto le suena, es porque anteriormente Teletica lanzó la Revista Mundialista. Este nuevo proyecto retoma las bases de ese anterior programa, pero tiene extras que profundizarán en todas las aristas que componen el Mundial.

“Queremos que la familia costarricense se asome cada noche por la pantalla de Teletica y sienta que está en Qatar viviendo con todo la fiesta mundialista”, dice Astorga.

Morgan anda haciendo de las suyas en Qatar. el personaje le promete al público transmitirles todas las emociones desde la gradería. Foto: Mauricio Astorga para LN

Las figuras

El director general del proyecto es Jorge Martínez, cabeza de Teletica Deportes, y quien coordinará todo desde Costa Rica. Él y Adriana Durán, periodista que regresó a Teletica por esta temporada, tendrán apariciones en el espacio.

El hilo conductor de El Show del Mundial lo llevará el experimentado periodista y estadígrafo Christian Sandoval. Él estará a cargo de la presentación, aunque el protagonismo será muy parejo entre todos los participantes.

“Es un gran honor, una gran responsabilidad, le agradezco a la empresa que me haya confiado esta responsabilidad de conducir por acá El Show del Mundial. Esperamos que la propuesta sea del agrado de la gente, pues viene con muchísimos contenidos de fútbol, de vivencias, de cómo es Qatar como tal y mucho humor. La idea es que al final del día, después de haber visto goles, resúmenes e informaciones ofrecerle a la gente un rato de esparcimiento”, comentó Sandoval desde Qatar.

Este es el sétimo mundial que transmite Sandoval y el quinto que cubre en sede. El historiador también trabajará para Teletica Radio, emisora con los derechos exclusivos en Costa Rica.

Natalia Monge mostrará una nueva faceta como reportera. Además, será quien le cuente a la audiencia las cosas que pasan en la Casa de Teletica, donde se hospedan los enviados a cubrir Qatar 2022. Foto: Natalia Monge para LN

La periodista María Jesús Prada, quien viajó meses atrás a Qatar para preparar un contenido especial, presentará al país tradicional, las costumbres, su vida espiritual, gastronomía y bellezas naturales, detalló Astorga.

Por su parte Natalia Monge, presentadora de De boca en boca y ficha multifacética de Teletica, explotará sus muchas habilidades desde el país árabe. Con ella viajaron tres de sus creaciones: entre ellas Marta Emilia.

Monge compartirá con el público datos relacionados con curiosidades, estilo de vida y la afición. Bajo su responsabilidad también está mostrar todo lo que pasa detrás de cámaras y cómo es la convivencia dentro de la Casa de Teletica, donde están viviendo todos los enviados costarricenses.

“Estoy muy emocionada porque con mi sección, El Color del Mundial, voy más allá de los personajes que empaqué en mi valija, que son un apoyo. El Show del Mundial se enfoca principalmente en brindar entretenimiento a la gente: de mí pueden esperar a una Natalia reportera que nunca han visto y que yo también estoy conociendo”, comentó Monge desde Qatar.

Bismarck Méndez cumple un sueño en Qatar, para él es un halago que le encomendarán esta cobertura. Foto: Instagram

Y si se ha preguntado ¿qué fue a hacer Bismarck Méndez a Qatar? Lo cierto es que el presentador de De boca en boca tiene la misión de transmitir todas esas aventuras que vive un aficionado en Qatar. Por ello es que a Méndez se le verá viviendo Qatar de la manera más natural posible: conociendo un mercado, viajando en el metro y haciendo fila en el estadio, agregó el productor.

Para Méndez, estar trabajando desde Qatar es un sueño hecho realidad: “Colaborar con un equipo de profesionales de tan alta calidad y que me incluyeran me hace sentir halagado, aunque también con mucha responsabilidad para hacer bien las cosas. Mi sección será la de un Tico en Qatar y, realmente, me identifico mucho con los ticos que van por primera vez a un Mundial”.

Otra figura del 7, y que en tiempos recientes ha tenido mayor notoriedad en varios proyectos, es Yiyo Alfaro, quien tendrá la tardea de mostrar los lugares y los eventos más emocionantes de Qatar. El presentador también informará desde España y Alemania, dos países a los que se enfrentará la Selección de Costa Rica.

Mauricio Astorga también aparecerá en pantalla, pero transformado en el personaje de Morgan, quien se acomodará en todas las graderías para compartir con las diferentes aficiones del Mundial, aunque claro, el ‘Bichillo’ tratará de estar más cerca de la de Costa Rica. El personaje también contará con su propia sección (pregrabada), en la que llevará como pasajeros de su taxi a diferentes figuras del deporte como Celso Borges y Bryan Ruiz.

Christian Sandoval conducirá 'El Show del Mundial', a su vez, brindará datos de historia y se encargará de la transmisión de Teletica Radio. Foto: Mauricio Astorga para LN

Y sí, no crea que nos olvidamos de los entrañables Juan Vainas (Ricardo Jiménez) y Chibolo (Magdiel Ramírez), solo imagínese lo que ese par “de torteros” vivirá en Qatar.

“Juan Vainas y Chibolo vivirán una aventura épica y muy divertida en la que el futuro del Mundial dependerá de ellos”, adelantó Astorga.

Desde Costa Rica, el periodista de Más que noticias, Johnny Lopéz, llevará a la pantalla a diferentes aficionados costarricenses. Además, hay que estar muy alerta, porque el comunicador presentará a dobles de las estrellas del fútbol. ¿Se parece usted a alguna de ellas?

Los expertos

En cuanto a materia futbolística, aparte de todo lo relacionado con las coberturas y transmisiones, la periodista Melissa Alvarado seguirá a aquellas selecciones protagonistas del Mundial y a las estrellas de fútbol. Por su parte, Fabián Borbón se encargará de la cobertura de los rivales de La Sele.

El presentador Christian Sandoval se encargará de un tema en el que es experto: los datos y la historia de los mundiales. Al jefe de información de Teletica Deportes, Felipe Castro, se le encomendó “estar al lado de la Selección Nacional con todas las noticias y los detalles de su participación mundialista”.

“El personal de Teletica destacado en Qatar está compuesto por grandes profesionales, pero sobre todo de personas extraordinarias. Es un equipo grande de periodistas, presentadores, comediantes, camarógrafos, editores, ingenieros y directores que venimos con la ilusión de hacer una transmisión memorable”, agregó Mauricio Astorga, quien participará en su quinto Mundial.