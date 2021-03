“Natalia es persona muy profesional. Nos pareció que era un buen complemento para Édgar. Ahorita está en Los Ángeles, no pensaba regresar al país, pero cuando le presenté la propuesta estaba demasiado agradecida. Dijo que se devuelve, le gusta trabajar con nosotros”, añadió la productora, quien luego de producir Tu cara me suena y Dancing with the Stars, enfrenta un desafío al trabajar por primera vez con Nace una estrella.