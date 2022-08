Denise Dowse, actriz de ‘Beverly Hills 90210′, se encuentra en coma

La actriz Denise Dowse, recordada por encarnar a Yvonne Teasley en la famosa serie Beverly Hills 90210, se encuentra peleando por su vida a causa de una meningitis.

La noticia la dio a conocer su hermana, Tracey Dowse, en la cuenta oficial de Instagram de la actriz, en donde además contó lo sucedido con la prolífica intérprete. “Está actualmente en coma en el hospital debido a una forma virulenta de meningitis”, informó Tracey.

“Como todos ustedes han visto, mis publicaciones han sido positivas e inspiradoras. Estoy tratando de mantenerme positiva para apoyar a quienes me necesitan, soy una persona muy reservada así que esto es muy difícil para mí”, escribió Dowse.

“Estoy pidiendo apoyo y plegarias para mi hermana, mi único familiar cercano... Los médicos no saben cuándo va a salir de este estado de coma que no fue inducido”, dijo. “Ella es una actriz y directora vibrante que debería tener muchos años más en su vida. Pensamientos, plegarias y apoyo se aprecian en este momento”, agregó.

En la serie, Dowse encarnó a Yvonne Teasley, subdirectora de la escuela secundaria West Beverly Hills. Era estricta, pero compasiva, y se convirtió en una administradora respetada entre los estudiantes que interactuaban con ella con más frecuencia.

Su última aparición fue en la temporada 10 cuando fue invitada a la boda de David y Donna.

Denise Dowse, además de su rol en 'Beverly Hills 90210', participó recientemente en la gran serie 'Insecure' de HBO. Foto: FB

La carrera de Dowse comenzó en 1989 en la serie Almost There, continuó con una participación en Alf y, desde entonces, no se detuvo.

Además del personaje de Yvonne en Beverly Hills, 90210, fue parte del drama The Guardian, y recientemente se la pudo ver en la comedia Insecure y en el drama médico New Amsterdam.

Además trabajó en cine en films como Ray, Amor a colores y Réquiem por un sueño, y dirigió la biopic Remember Me: The Mahalia Jackson Story, protagonizada por Keith David, Corbin Bleu, Vanessa Williams y Columbus Short.