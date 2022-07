‘Dancing with the Stars’: conozca a los hijos de las estrellas participantes

Seis de los ocho participantes de Dancing with the Stars tienen hijos, algunos más conocidos por su exposición en redes sociales y otros no tanto. Estamos hablando de los retoños de Lorna Cepeda, Mauricio Hoffmann, Nicole Aldana, Bryan Ganoza, Joaquín Yglesias y Mambo Núñez.

La actriz colombiana, Lorna Cepeda, es madre de Daniela, de 32 años; Nathaniel, de 27, y Mariano, de 25. Además, es una feliz abuela.

Por su parte, Mauricio Hoffmann es papá de Zoé, una dulce niña, de tres años, a quien sus padres han mostrado en redes sociales desde que nació. En dichos espacios, la pequeña destaca por su inteligencia.

En el caso de Nicole Aldana, ella es mamá de Mía, de 11, una niña que siempre aparece con su mamá, incluso haciendo coreografías, y del pequeño Tomás, de 6.

Bryan Ganoza es el feliz padre de la simpática Colette, de tres años, y de Bastian, de solo cuatro meses, bebé que desde que nació ha demostrado toda su valentía tras sobreponerse a una cirugía derivada de una peritonitis y que le realizaron con solo 15 días de vida.

Joaquín Yglesias es el dedicado padre de Lorenzo (3) y de Alessandro (1), dos niños juguetones a quienes su papá es feliz preparándoles recetas.

Por último, el exfutbolista Mambo Núñez es papá de cinco hijos: Andrés, de 22 años, las gemelas Francela y Fiorella, de 21, Aitana, de 15, Víctor Amauri, de 8, y Lara, de 6.

Se los presentamos en imágenes.

Víctor 'Mambo' Núñez junto a dos de sus hijas: las gemelas Francella (izq.) y Fiorella, quienes son futbolistas como su padre. Foto: Alejandro Gamboa Madrigal

Mauricio Hoffman con su hija Zoé, quien es su mayor inspiración. La pequeña cumplirá cuatro años en diciembre. (Lilly Arce Robles.)

Joaquín Yglesias y su esposa Valessa Rodríguez son los papás de Lorenzo y Alessandro. Fotos: Instagram (Instagram)

Lorna Cepeda junto a sus tres hijos. Hasta ahora, los muchachos no han podido acompañar a su mamá en Costa Rica, pues ellos viven en Colombia. Foto: Instagram

Nicole Aldana junto a sus hijos Mía y Thomás. Foto: Instagram