Coronación de Carlos III: La travesía de un periodista tico hacia una experiencia ‘irrepetible’

Cursar una maestría en España facilitó que el periodista de Noticias Repretel, Andrés Ramírez, hiciera un acuerdo con sus jefes para desplazarse hasta Londres, Reino Unido, para cubrir el evento del siglo: la coronación de Carlos III.

Sin trípode, porque no cabía en su bolso y vestido formalmente por aquello de una repentina grabación... Así empezó la experiencia “irrepetible” del comunicador costarricense en el mega evento del sábado 6 de mayo, que incluyó desde un vuelo atrasado hasta un niño perdido.

Ya en el aeropuerto de Madrid la noche del viernes, listo para abordar, se enteró que su vuelo tenía un atraso y que en lugar de despegar a las 10 p. m., como estaba planeado, saldría hasta la 1 a. m. del sábado. “Yo llegué a Londres y en vez de irme al alojamiento, porque ya para qué iba ir, me fui directamente donde la gente, porque de por sí ya estaban acampando”, relató Ramírez a La Nación.

Eran casi las 5 a. m. y no pudo conciliar el sueño durante su vuelo. “Llegué como modo zombie al lugar”, confesó. Sin embargo, esto no impidió que tuviera la mejor actitud para informar los acontecimientos del evento histórico.

“Siempre, cuando trabajo, me gusta tanto que disfruto mucho, entonces dije: ‘voy a disfrutar la experiencia, es una experiencia a la que jamás me imaginé haber estado, es una experiencia única’”, comentó.

Apenas se bajó del avión y salió del aeropuerto se encontró con dos hombres que llevaban un buzo con los colores británicos. “Yo dije ‘esos tienen que ir para allá'”, recordó el periodista. Así que, sin preguntarles nada, los siguió hasta llegar a The Mall, un parque ubicado entre la Abadía de Westminster -donde era la coronación- y el Palacio de Buckingham, donde viven los reyes.

“Era, en efecto, donde la gente estaba esperando ya desde la madrugada y desde los días anteriores el evento. Me sirvió llegar de madrugada porque apenas se llenó cerraron y mandaban a la gente a donde habían pantallas gigantes en el parque, pero bueno, yo creo que ya no era lo mismo”, aseguró el periodista.

El periodista Andrés Ramírez se fotografió con los británicos. (Suministradas por Andrés Ramírez)

El material que preparó para canal 6 muestra a los asistentes en una verdadera fiesta por la primera coronación en 70 años. “Muchas generaciones habían transcurrido sin haber vivido una situación como esta y tan importante”, destacó Ramírez, mientras mencionó que había gente tanto nacional como extranjera; de hecho, conversó con algunos latinos, a quienes reconoció por el acento o por simplemente hablar en español.

Uno de los factores que sorprendió al periodista fue la multitud. Eran tantas las personas que, incluso, un niño se perdió. “Tuvimos que decirle a la Policía que el chiquito estaba perdido, se puso a llorar, al final logró ubicar a la mamá pero bastante rato después”, comentó.

Otra de las cosas impactantes de ver para el periodista, según dijo, fue la banda montada y los espectáculos aéreos, que con su impresionante sincronización encantó al público y los entretuvo mientras ocurría la ceremonia en la Abadía de Westminster. “¡Fue una experiencia súper súper chiva!”, exclamó.

Eran tantas las personas esperando el paso del rey Carlos III que incluso un niño perdió a su mamá. (Suministradas por Andrés Ramírez)

Coronación pasada por agua Copiado!

Para el periodista, el único “punto negativo” de toda su vivencia fue el aguacero de tres horas que tuvo que atravesar sin nada para cubrirse.

“No llevaba paraguas, no llevaba capa, me venía bajando del avión, de hecho tenía mi bulto con mi ropita de estos días aquí en Londres, ni siquiera había podido ir al alojamiento a dejarla, entonces me empapé, goteaba, trataba de meterme entre los árboles o taparme con paraguas de otras personas que tal vez me ayudaban”, recordó.

Al final, como la lluvia no cesó, quienes llevaron paraguas los dejaron de utilizar con tal de tomar buenas imágenes en sus celulares. “Espero no resfriarme después de ese aguacero”, agregó entre risas.

Pese a la lluvia, la travesía del periodista resultó ser “enriquecedora”, tanto para su vida personal como laboral.

“Aparte de los latinos que me topé también empecé a hablar con ingleses para entrevistarlos. Entonces les explicaba lo del ‘pura vida’ y ya los ponía a decir ‘pura vida’, entonces ya me pedían una foto, yo les pedía una a ellos, esa experiencia linda, bonita con la gente, creo que es lo que más me llena”, dijo Ramírez, quien además aseguró que compartió con colegas de otros medios internacionales.

Según Andrés Ramírez llovió durante tres horas seguidas. (Suministradas por Andrés Ramírez)

‘Le agradezco mucho a los jefes’ Copiado!

Su trabajo desde Londres ahora se suma a dos coberturas periodísticas que también lo enorgullecen: la crisis en Nicaragua, en el 2018, y la visita del papa Francisco a Panamá, en el 2019. Es por eso que durante la conversación con este medio, el comunicador externó su sentimiento de gratitud.

“Le agradezco mucho a los jefes, a la empresa, por haberme dado la confianza. También le agradezco a Dios que siempre lo guía a uno en todos los pasos y a la familia, que son los primeros en aplaudir aunque todo quede mal”, mencionó.

Como las celebraciones por la coronación duran tres días, la experiencia de Ramírez en Londres aún no termina. Tiene su vuelo de regreso a Madrid hasta el martes, por lo que cubrirá los conciertos y las tradiciones británicas de este domingo 7 de mayo.

El trabajo de Andrés Ramírez desde Londres se une a las experiencias periodísticas que lo enorgullecen. (Suministradas por Andrés Ramírez)

