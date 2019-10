Si a estas alturas de la vida, usted aún no está muy enterado de qué va Breaking Bad, no solo esta lectura no es lo suyo, sino que tampoco se le consideraría un televidente muy adepto a las series dramáticas. No es grosería, sino simple verdad: Breaking Bad es venerada por muchos expertos y una legión de fanáticos como la mejor serie de todos los tiempos, por lo que se ha vuelto prácticamente ineludible para quienes gustan de la buena televisión.