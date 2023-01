Bismarck Méndez y Paola Chacón serán los presentadores de ‘Force Masters’, de Teletica

Bismarck Méndez y Paola Chacón serán los presentadores de Force Masters: The Challenge, nuevo programa que se estrenará próximamente en Teletica.

De acuerdo con la televisora, Méndez cumple con el perfil idóneo para el nuevo formato, ya que es entrenador personal, dueño de un gimnasio y un apasionado del deporte.

Por otra parte, Paola Chacón, la exmiss Costa Rica 2019, se enfrentará a su primera experiencia en televisión. A ella la hemos visto muy activa en sus redes sociales adentrándose al mundo del ciclismo, actividad física que actualmente combina con el entrenamiento funcional.

Teletica estrenará nuevo programa a inicios del 2023 y busca a sus participantes

“Estoy muy emocionada. La verdad, la verdad, no me lo esperaba. Cuando me llamaron y me dieron la propuesta me sentí muy halagada. Tengo muchos años en este medio del deporte, entonces es algo que realmente me gusta, me apasiona, creo que va mucho conmigo”, indicó Chacón en una entrevista con el periodista Rodolfo Rodríguez, de De Boca en Boca.

Otro anuncio que hizo la producción es que Antonio Bertarioni, conocido popularmente como el ‘Tigre Tony’, será el encargado de animar al público en el set.

Teletica Formatos comenzará el 2023 con el estreno de este nuevo programa, un espacio semanal en el que personas aficionadas al deporte se enfrentarán, individualmente, a diferentes pruebas y obstáculos de alto impacto.

Bismarck Méndez aparece en televisión de Qatar y lo presentan como comediante

Según Mario Nájera, productor del espacio, en esta oportunidad apuestan por un espacio sano “en todos los sentidos”, pues los principales participantes serán personas deportistas.

'Force Masters' será la primera producción con la que Teletica Formatos arrancará este 2023. Foto: Cortesía

Si bien el programa se enfocará en la adrenalina, la fuerza y la competitividad, también habrá un poco de reality show, adelantó.

“Aquí, parte del objetivo no es solo desarrollar un programa deportivo, sino unir a una comunidad deportiva, que es grande”, comentó Nájera, quien dice que cuentan con asesores especializados en deporte para el desarrollo del proyecto.

Para los interesados en ver este programa, pronto se darán más detalles sobre la fecha de estreno, según Teletica.