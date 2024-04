Perrito asiste al funeral de su dueña y su reacción se volvió viral en las redes

No hay dudas de que el perro es el mejor amigo del hombre, sobre todo por la cantidad de anécdotas que estos animales protagonizan alrededor del mundo. Recientemente, un canino asistió al funeral de su dueña, y la reacción que tuvo no tardó en convertirse en viral.

Perro fue al funeral de su dueña y su reacción se volvió viral

A través de su cuenta de TikTok, la sobrina de la mujer fallecida compartió el momento en el que la mascota lloraba hasta quedarse dormida en el último adiós de quien cuidó de él hasta el día de su muerte.

“Incluso si la tía Georgia tiene sueño, ella seguirá cuidándote”, fue el mensaje que escribió la usuaria @mwellll en la red social.

En el clip que compartió que ya cuenta con más de 26 millones de vistas, se pudo ver el lugar repleto de flores blancas que rodeaban al féretro. En una de las sillas estaba sentado el canino, que cabeceaba mientras velaban a su compañera de vida.

Además de los casi seis millones de “me gusta”, la joven recibió más de 65.000 mil comentarios de personas que compartieron sus experiencias.

“Les cuento que cuando mi abuelita falleció, mi perrito murió al día siguiente”, “Así estuvo mi perro cuando murió mi mamá. Yo estuve siempre al lado de mi perrito y le enseñé que mi mamá ya no estaría con nosotros. Él siempre fue el consentido de mi mamá”, “Cuando falleció mi papá, yo tuve que explicarle a mi perrito y darle mucho cariño para que entendiera que no volveríamos a verlo, porque no comía durante días”, fueron solo algunos de ellos.

El perro que conmovió las redes sociales con su reacción en el funeral de su dueña generó miles de comentarios de usuarios en TikTok.

