Y Alejandro Sanz nos robó el alma

Alejandro Sanz se presentó en el Anfiteatro Coca-Cola del Parque Viva con su espectáculo #LaGira. (Mayela Lopez)

Definitivamente a Alejandro Sanz se le ama con toda el alma en Costa Rica, esa pasión por su música, por las letras tan cercanas y sentidas de sus canciones, por él mismo; quedó demostrada la noche de este domingo 1. ° de mayo cuando el Anfiteatro Coca-Cola del Parque Viva, lleno a reventar, se derritió ante su presencia, ante su obra.

Una pandemia y dos discos después fueron la espera que los fans del español debieron esperar para reencontrarse con él en escena. Y todo valió la pena porque verlo en vivo es una emoción constante. Su presencia en escena encanta, sus éxitos engalanan, él y su guitarra enamoran.

Alejandro Sanz en vivo desde Parque Viva |Back in the city El cantante español se reunió con su público costarricense luego de que su show fue cancelado en el 2020 por la pandemia.

El artista y sus seguidores tuvieron que esperar mucho para volverse a ver. Después de que se cancelara su show del 2020 hubo un par de anuncios de reprogramación, pero ni el coronavirus ni las restricciones lo permitieron. Sin embargo, la recompensa a la paciencia fue muy grata.

“A Costa Rica estamos deseando ir”, dijo en una entrevista en diciembre del año pasado y por fin, este domingo se le cumplió su deseo y el de miles de personas que se reunieron con él para cantar. Sanz, con su estilo romántico y galante curó con sus canciones a esos corazones partíos por su ausencia.

La noche prometió más de lo esperado, la energía fluyó y fue constante, tanto como la carrera sólida de Sanz.

Intenso

Los músicos de Alejandro Sanz cumplen a la perfección como una máquina bien aceitada, son un complemento perfecto que late entre el artista y su público. (Mayela Lopez)

En las pantallas del escenario una frase contundente fue la premonición de lo que la velada tenía preparado. “Hemos pasado por momentos difíciles, pero ahora volvemos”. Sí, aunque seguimos en tiempos difíciles y de recuperación, la música nos reunió para celebrar la vida.

Sabiendo que su público estaba ansioso por escucharlo, Alejandro -así en confianza- se dedicó a cantar, en su concierto el hombre fue de pocas palabras, la interacción con el público se limitó a la música. La primera parte del recital se movió al ritmo de Hoy que no estás, que ha sido apertura de sus shows en otras ocasiones, y la sabrosa Back in the City de su álbum #ElDisco, producción que generó #LaGira, espectáculo que en un principio era para el 2020, pero que Sanz no quiso dejar de lado por culpa de la pandemia y le dio un aire nuevo en el 2022.

Cuando el concierto ya había avanzado al menos una hora de puros éxitos, el público estaba totalmente entregado a Sanz y sus músicos, esos artistas que se merecen un punto aparte porque si Alejandro es el corazón del escenario, ellos son el alma.

El nutrido repertorio de Sanz se dio incluso el lujo de meter en un medley a piezas icónicas como El alma al aire.

Pese a que se dedicó a cantar más que a conversar con el público, Alejandro Sanz fue muy interactivo con sus fans durante el concierto. (Mayela Lopez)

El festejo al amor y a la vida siguieron por la senda romántica. El cantautor complació a sus seguidores con un repaso amplio de su carrera gracias a temas como Mi marciana, Looking for a Paradise, Cuando nadie me ve y Mi persona favorita.

Por supuesto que no podían faltar Amiga mía, Quisiera ser y Corazón partío, con la que se iba a despedir. Sanz tomó el micrófono para agradecerle al público su cariño. “Después de tanto tiempo, volver a tocar en su casa es un honor. Aquí hemos dejado el corazón”, dijo el artista y el público lo ovacionó una vez más, como lo había hecho durante todo el concierto.

Alejandro dijo adiós, pero sus fans no lo dejaron ir. Aplaudido al máximo, Sanz volvió al escenario para despedirse con Viviendo de prisa. Al final, solo, sentado al piano, tocó Lo ves y un medley con Y si fuera ella y Ese último momento.

Abrazo nacional

La apertura del concierto de Alejandro Sanz estuvo a cargo de los nacionales Madrigal y José Cañas, quienes entre las 7:30 y 8 p. m., compartieron su música con un auditorio cada vez más lleno.

Mientras la lluvia caía, los nacionales iban cantando y cuando más abrazaban a su público por medio de melodías, la noche se aclaraba.

Cañas inició su presentación cantando el tema Quiero amarte. Seguidamente Madrigal presentó su nueva canción Yo ya no sé perder. De manera intercalada los costarricense interpretaban sus piezas y el público los acogía gustoso.

Una vez más le llegó el turno a Cañas, quien cantó De Puntarenas. La noche tuvo un momento bastante sentido, Madrigal interpretó su bolero Gira lento, un tema muy cercano a su corazón.

En junio del 2021, Madrigal perdió a su padre, quien estuvo luchando contra el cáncer. La letra de este tema que dedica a su progenitor nació en un momento triste para el artista. Un día, cuando fue a visitar a su papá se lo encontró “en un delirio y no lo reconocía”; la forma que el cantante encontró para canalizar sus sentimientos fue a través de su arte.

Seguidamente, con un público comprometido con el espectáculo, Cañas interpretó Bendita tierra. Madrigal regresó pero esta vez con un invitado especial: el nicaragüense Perrozompopo. Ellos aprovecharon el escenario para presentar su reciente canción Entiendo (que también tiene video) y que también nació en tiempos duros para el artista.

Finalmente, el espectáculo concluyó con el cover del éxito nacional Qué vas a hacer esta noche que los artistas cantaron a dúo. La audiencia coreó el tema y ahora sí estaban listos para recibir a Alejandro Sanz.

Emocionados

Cañas y Madrigal fueron el aperitivo nacional durante el concierto de Alejandro Sanz. Foto: Mayela López (Mayela Lopez)

Tras su presentación, ambos artistas comentaron su sentir luego de la bien recibida presentación.

Para Madrigal fue su primera vez presentánsose bajo su nuevo proyecto en solitario.

“Es mi primera presentación como Madrigal oficialmente (...). Me sentí super bien, está bastante lleno, la gente reaccionó super bien, me siento muy tranquilo porque el trabajo de años te respalda y te enseña a saber a manejar ciertas cosas porque aunque sea la primera vez, en realidad no es la primera vez. Es una nueva vez de muchas experiencias”, dijo.

José Cañas celebró poder volver a un escenario “grande” tras los dos años más restrictivos de la pandemia.

“Desde que pasó la pandemia no había tenido la oportunidad de compartir en un escenario grande. Este concierto viene a dar un impulso muy grande al trabajo que he venido haciendo y que viene para los próximos meses.

“Recientemente estuve trabajando con una nominación en los Grammys y ahora estamos alistando un disco nuevo y un documental que saldrá en los próximos meses. Un proyecto marca país que busca internacionalizar y dar a conocer aún más como suena Costa Rica”.