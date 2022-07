Xiomara,una estrella empieza a brillar

Expandir Reproducción automática 1 de 2

Para algunos, Xiomara Ramírez sigue siendo la jovencita cartaginesa que compartió el primer lugar del programa Nace una estrella , en el 2009.

Sin embargo, para otros, la cantante de 21 años se está convirtiendo en la gran revelación del año, con su sencillo Solo quiero que estés bien , que ha alcanzado el primer lugar en varios emisoras del país.

Ha sido tal el éxito que ha disfrutado con esta balada, que se espera que sea el tema más sonado de un artista nacional en las radios de nuestro país durante este 2012.

“Eso es algo con lo que yo he soñado siempre”, confesó Xiomara, durante una entrevista con Viva .

Llegar hasta aquí no ha sido una tarea sencilla y reconoce que, además, le falta mucho camino por andar para cumplir su sueño de niña.

El triunfo en el programa de canal 7 fue la gran señal que le mostró que podía alcanzar su meta si trabajaba duro, y es una etapa de su vida de la que está agradecida de haber vivido.

El éxito en el show no era garantía de nada, ya que no sería la primera vez que el ganador de un programa de este tipo falla en dar el paso siguiente hacia su sueño.

“Fue difícil. Cuando salí del programa todo era muy confuso, en el show todo es muy color de rosa y todo se lo dan a uno. No sabía qué hacer”, reconoció la cartaginesa.

La música seguía resonando en su cabeza y no quería desistir en su deseo de cantar, pero no sabía cómo lograrlo.

“Había salido del cole , pero no sabía qué estudiar porque no me llamaba la atención nada de las otras carreras”, contó.

Cuando estaba en esa encrucijada, la artista relata que tuvo dos momentos que le indicaron el camino a seguir en su vida.

“Hablé con mis papás, y ellos me dieron todo su apoyo como siempre”, afirmó Xiomara, quien asegura que sin el apoyo de ellos, su historia pudo ser muy distinta.

Desde muy pequeña, ella soñaba con cantar y en todas las fiestas familiares siempre hacía shows para entretener a sus parientes.

El segundo encuentro fue cuando se le cruzó en su camino el cantante de Escats, Luis Alonso Naranjo, quien mostró interés en ayudarla en su proyecto.

“Me lo topé en uno de los programas de Nace una estrella , de la segunda temporada, donde yo había ido a cantar”, recordó la vocalista.

Naranjo le propuso ayudarla en la producción de lo que sería su disco debut y ella aceptó de inmediato y con los ojos cerrados.

“Mi proyecto siempre fue ser una artista completa”, destacó Ramírez, y para ella, la posibilidad de trabajar con Naranjo la acercaba más a su ideal.

“Es una persona que tiene mucho talento y yo confié en todas sus decisiones”, agregó.

El proyecto. En mayo del 2010, Xiomara entró al estudio de la mano del productor, para empezar a darle forma a su álbum.

“Él se encargó de la escogencia de las canciones y de los arreglos; fue un proceso bastante largo y que culminó en junio pasado con el lanzamiento del disco titulado Sí ”, recordó la intérprete.

Sin embargo, Xiomara también quiso tener un papel activo dentro de la producción.

“Algunas canciones se las llevé yo, unas son mías y las que él compuso me gustaban mucho las letras e iban por la línea que queríamos”, resaltó Xiomara.

Dentro del concurso de canto, la joven logró destacar al interpretar clásicos del bolero y baladas de antaño, pero si algo tenía claro es que quería mostrar un lado más fresco dentro de su álbum debut.

“Yo quería llegarle a un público más joven y que la gente se identifique conmigo y con las canciones. Buscamos más balada pop, con sonidos más modernos, y a Luis Alonso es algo que le sale muy natural”, relató la cantante.

Para poder llegarle al corazón de la gente, Xiomara recurrió a historias con las que todos se pueden relacionar en un momento u otro de la vida.

“Hay canciones de desamor, amor, despecho, de todas esas cosas que pasan en la vida diaria, y que nadie está exento, y de eso se trata: que la gente se identifique y coree las canciones siempre”, añadió.

El primer sencillo logró esa conexión, pues cómo se explica que Solo quiero que estés bien haya llegado al número uno en seis emisoras desde su salida en febrero.

“Esa canción me la dio Ricardo Lizano, un joven compositor nacional. Es amigo de mi hermano y él me la dio para grabar. Yo la escuché en el celular y me parecía que sonaba muy chiva. Se la llevé a Luis Alonso y tomó la canción del celular y empezó a sacarla de ahí; no sé cómo lo hizo para que quedara tan bonita”, recordó.

Xiomara acepta que alguna gente aún no relaciona el tema con ella. “Mucha gente me ha dicho que pensaban que era una canción de afuera”, dijo, y lo cual toma como un halago al resultado final.

Para la cantante, el video que acompaña al sencillo ha logrado posicionarla más entre la gente.

“Es un video cargado de muchos simbolismo. Escogimos hacer la historia con una abuelita, porque no solo se habla de amor de pareja, sino del amor en general, y de una persona que se va y cómo la abuelita le enseñó a cómo olvidar”, recalcó la joven artista.

Xiomara también sueña con triunfar en el extranjero con su música y lograr dar conciertos afuera, pero está consciente de que el primer paso es consolidarse en el país primero antes de volar más lejos.

Ya tiene seleccionado su próximo sencillo, que ya empezó a sonar y se llama Buscaré . “Trata de la dignidad que debe tener una persona para dejar ir al otro. Hay que quererse uno mismo y tener la dignidad para no andar rogando”, dice entre risas.

Para quienes tienen un sueño similar al suyo, Xiomara tiene estas palabras: “Perseveren todos los días y, si de verdad quieren algo, tienen que seguir su sueño y no dejar que nada se los trunque”.

Al respecto, agregó que una vez finalizado su paso por el programa, incluso tuvo dudas de cuál sería su futuro. “En algún momento pensé que no iba a pasar a más, pero es la perseverancia la que actúa y las ganas de uno de seguir con el proyecto, y eso hace que uno se esfuerce y le ponga cariño al trabajo”, afirmó.

El disco está a la venta en las tiendas Laser Us, Vértigo, en las librerías Lehmann e Internacional y también está disponible para descarga digital en el sito www.titionline.com. También lo puede comprar durante los conciertos.