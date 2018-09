Hace cinco años, el cantante irlandés Hozier sorprendió al mundo con su irresistible sencillo Take Me to Church y se anotó una de las canciones más celebradas del 2013. Hoy está de vuelta en colaboración con la legendaria cantante de gospel y R&B Mavis Staples con quien une talentos en la no menos atractiva Nina Cried Power que combina a la perfección la intensidad y elegancia de ambas voces. –Gerardo González V.