“Intento componer casi que todos los días, pero tal vez hay situaciones que nos inspiran y otras veces no está pasando nada. El día que escribí Mis alas no estaba pasando por nada fuera de lo común más allá de que me sentía triste sin ninguna razón aparente, algo sin sentido que no significaba que estuviera mal, pero ese momento me demostró que puedo disfrutar de todo lo bueno que me rodea, incluso la oportunidad de escribir una canción como esta”, explicó la joven artista sobre el mensaje de la canción.