“Brandon se quedó viendo hacia mí y me preguntó, '¿Usted se sabe la canción?’. Dije que sí y gritó ‘¡que suba solo el baterista!’, porque a él le gusta tocar bajo en esa canción. ¡Toqué una de mis canciones favoritas! Me subí grabando y Brandon me quitó el celular y lo puso a un lado de la batería”, narró Brenes.