¡UB40 vuelve a Costa Rica! Los íconos del reggae darán concierto en mayo

UB40, el grupo del reggae dub y música pop que marcó las décadas de los 70 y 80, volverá a dar un concierto en Costa Rica. En un movido y nostálgico espectáculo, pactado para el 11 de mayo del 2024, sus fanáticos podrán cantar y bailar al ritmo de su popular versión de Red Red Wine.

Según confirmó la productora Arceyut Producciones, este concierto tendrá lugar en Parque Viva, en la Guácima de Alajuela. Las entradas para disfrutar del show todavía no están a la venta, ya que estos detalles serán anunciados por la organizadora próximamente.

Con más de 7 millones de oyentes mensuales en Spotify, UB40 cuenta con gran éxito a nivel internacional. Entre sus mayores éxitos destaca su álbum Labour of Love, en donde presentan covers de canciones como Can’t Help Falling in Love with You y Kingston Town.

Ali Campbell, de 64 años, es uno de los integrantes originales de UB40. (Instagram UB40)

Otros conciertos en el 2024

Al anunciar el regreso de los británicos a suelo tico, Arceyut Producciones también informó sobre otros eventos que organizará durante el 2024. Iniciará con el Urban Fest, donde se presentarán Don Omar, Ivy Queen y Ryan Castro, el 2 de marzo en el Estadio Nacional.

Después siguen los conciertos de Air Supply (27 de abril, Parque Viva), Bronco (6 de julio, Parque Viva), Noches de Cantina (10 de agosto, Centro de Eventos Pedregal) y Gilberto Santarosa (5 de octubre, Parque Viva).

Al igual que en el caso de UB40, los detalles para comprar los boletos de estos conciertos serán anunciados próximamente.

Si usted desea asistir a todos estos eventos, la productora lanzó una membresía anual. Para realizar dicha gestión se debe ingresar al sitio web de Arceyut.