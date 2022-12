Titi me preguntó por el ‘playlist’ del 2022: Estas son las canciones que marcaron el año

Este 2022 nos heredó éxitos pegajosos que nos siguieron a todo lugar, desde Titi me preguntó a Despechá. Harry Styles, Bad Bunny, Rosalía, Karol G, Quevedo, C. Tangana llenaron las radios, fiestas y playlist de bombazos que repasamos al recordar el año.

Cuando se recuerda la música de un año es imposible evitar que aparezcan como banda sonora de momentos especiales de los últimos 12 meses. La nostalgia invade cuando se piensa en los conciertos vividos, las fiestas, las reuniones con amigos o los momentos de soledad en la habitación de uno.

A continuación, un repaso de canciones que pegaron en el continente, según Spotify América.

Bad Bunny explotó las radios y las fiestas con 'Titi Me Preguntó'. Foto: Captura de video

Titi me preguntó - Bad Bunny Copiado!

La pieza por excelencia del 2022. En sodas, en buses, en radios y hasta en nuestro propio Estadio Nacional, la canción de Bad Bunny fue el himno del año, logrando destacar en un álbum como Un Verano Sin Ti, plagado de éxitos rotundos. No hubo fiesta que no existiera sin este tema.

Despechá - Rosalía Copiado!

Qué clase de merengue es Despechá, uno con sonoridad propia como todo lo que acostumbra hacer Rosalía. La española sorprendió con este tema que lanzó aparte de su álbum Motomami (también sonadísimo) y que fue objeto de TikToks, coreografías y coros en conjunto. Inolvidable.

Rosalía y su disco ‘Motomami’: la desnudez que incomoda al mundo

Bad Habit - Steve Lacey Copiado!

No me temblaría la mano escribir que es la canción del año. Una sabrosa balada con todo el sazón del R&B, cocinada con la maravillosa voz de Lacey y unas guitarras que se deslizan con la misma fantasía que inunda el disco al que pertenece, titulado Gemini Rights. Un temazo.

La Bachata - Manuel Turizo Copiado!

No hubo radio, inclusive más allá de América Latina, que se resistiera a La Bachata de Manuel Turizo. Toda la creatividad que faltó para titular la pieza está en el contenido: una sabrosa pieza para bailar y para corear que abraza a los más despechados.

Quevedo: Bzrp Music Sessions, Vol. 52 - Bizarrap y Quevedo Copiado!

Vaya colaboración hicieron el productor Bizarrap y el rapero Quevedo. Su tema se viralizó en el mundo. Foto: IG

Aunque Bizarrap rompió el internet con decenas de colaboraciones, sin dudas ninguna se equipara a la explosión techno que significa su colaboración con Quevedo, rapero en el que encontró la adecuada voz para una pieza que seguirá estallando discotecas en el 2023.

As It Was - Harry Styles Copiado!

Incluso para sus detractores, As It Was significó un tema difícil de resistirse. Una intensa balada e hipnótica balada pop que dan ganas de mantener en bucle todo el día.

Provenza - Karol G Copiado!

Este fue un gran año para Karol G. Si bien desde el 2020 se colocó internacionalmente con Tusa, encontró gran fuerza mediática gracias a Provenza, un tema de beat relajado pero atrapante. Fue una canción que recorrió y sedujo a todo el continente.

Karol G se colocó #1 en listas de toda la región gracias a 'Provenza'. Foto: IG

Tocarte - Jorge Drexler y C. Tangana Copiado!

Con una pieza que habla sobre la necesidad de tocarnos tras la pandemia, Drexler y Tangana hicieron una mancuerna inesperada, pero agradecida. Con aires de candombe y funk, es una pieza tan interesante en lo musical como en su lírica.

Jorge Drexler se envalentona con ‘Tinta y Tiempo’, su nuevo disco

REMIX - Daddy Yankee Copiado!

Tal vez Daddy Yankee no encontró su mejor trabajo con el disco Legendaddy, pero REMIX es una canción inescapable. En su año de retiro de la música es fascinante dejarse llevar por el beat agresivo de este tema. Sin dudas, nos hará falta su poderío.