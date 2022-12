‘Tití me preguntó', de Bad Bunny, es la mejor canción del 2022, según ‘Time’

En la época de los servicios de streaming, donde la música llega al oído de las personas no solo gracias a la radio, sino principalmente por medio de YouTube, Spotify, TikTok, Instagram y todas las plataformas digitales, escoger las mejores 10 canciones del año no debe de ser un trabajo fácil, pero la revista Time lo hizo.

La publicación estadounidense escogió los 10 temas musicales más importantes de este 2022 y en su lista destacan géneros como el reguetón, el Hip-hop, el country y el indie rock. Eso sí, la música en español fue la gran ganadora, ya que los dos primeros puestos de este conteo se cantaron en nuestro idioma.

Además, como dato curioso, Bad Bunny se posionó no solo al frente de ese listado, sino también del que hizo Time de los 10 álbumes más notables del 2022, con su disco Un verano sin ti.

Repasemos las 10 mejores canciones del 2022, según Time:

10. Jack (Hardy): Time dice que el cantante estadounidense Hardy ofrece giros convincentes y bien explorados del country.

9. Kind of Girl (MUNA): Este sencillo de la banda estaounidense de indie pop es, según la revista, una canción llena de emoción que evoca una sentida balada country.

8. Unholy (Sam Smith ft. Kim Petras): Por supuesto que el pop no podía faltar en una lista como estas. Sam Smith y Kim Petras llegan al puesto ocho con esta pieza lujuriosa y sinuosa sobre el fruto prohibido de la aventura ilícita de un hombre casado, explicó Time.

7. Finesse (Pheelz ft. BNXN): Aquí entra una de las canciones que lograron ser todo un éxito viral gracias a TikTok. Time narra que el estribillo de esta obra es de los más pegadizos del año.

6. ChevyS10 (Sudan Archives): La violinista y cantautora angelina Sudan Archives conquistó a las masas con esta composición que Time describió como dance-pop de vanguardia para todas las edades.

5. Bad Habit (Steve Lacy): El ascenso del productor y músico norteamericano Steve Lacy: así es como Time explica que esta canción es una mezcla conmovedora y suave de anhelo melancólico, coqueteo juguetón y vibraciones directas.

4. FNF (Glorilla & Hitkidd): Time afirma que el sencillo del rapero de Memphis Glorilla y el productor Hitkidd es un himno crunk bullicioso y emocionante para mujeres solteras de todo el mundo y una brillante adición al canon del rap sureño.

3. Part of the Band (The 1975): Time escribió que esta canción presenta una amplia sección de cuerdas y que la voz del cantante Matthew Healy es encantadora.

2. Delincuente (Tokischa ft. Anuel AA): La rapera dominicana y el puertorriqueño figuran en el segundo puesto gracias a que la pieza está llena de dobles sentidos atrevidos y, en ocasiones, ridículos que crean un jugueteo embriagador, impulsado a su vez por un ritmo infeccioso y rebotante, afirmó Time.

1. Tití me preguntó (Bad Bunny): Sería impensable actualmente una lista de éxitos sin la presencia de Bad Bunny y Time lo confirma al colocar esta pieza en el primer puesto. Tití me preguntó es la joya de la corona de Un verano sin ti, el último disco del puertorriqueño. “Si bien los dos primeros versos muestran a Bad Bunny interpretando al playboy chovinista y despreocupado, finalmente confiesa que todo es un escudo para su fragilidad emocional”, justificó la revista.