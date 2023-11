Taylor Swift lidera el Spotify Wrapped 2023: Cantante superó 26.100 millones de reproducciones

Basados en los datos de Spotify a lo largo del 2023, Taylor Swift es la artista más popular en el mundo. En el año de su gira mundial y con el lanzamiento de tres discos, sus fanáticos reprodujeron sus temas 26.100 millones de veces.

Su canción Anti-Hero, del álbum Midnights, encabeza la lista de los artistas más escuchados del 2023. La siguen Bad Bunny, The Weeknd, Drake, Peso Pluma, Feid, Travis Scott, SZA, Karol G y Lana del Rey.

Ante la noticia, la cantante estadounidense le agradeció en sus redes sociales a sus queridos swifties –nombre de sus seguidores–. De paso, lanzó el tema You’re Losing Me (From The Vault) para streaming en Spotify.

En la misma playlist, que reúne a los artistas más escuchados, se destaca a Bad Bunny, quien fue el más reproducido en el 2022, con sus piezas Where she goes y Un x100to.

Seguidamente, The Weeknd triunfó con Blinding Lights, pese a que esta canción se lanzó en el 2020 con el álbum After Hours. Inmediatamente después, Drake tuvo el cuarto lugar y su sencillo más reproducido fue IDGAF.

En el caso de los latinos, siguen Peso Pluma y Feid, quienes destacaron por sus piezas Lady Gaga y Classy 101, respectivamente.

En sétimo lugar está el rapero Travis Scott, seguido por las otras tres mujeres en el ranking: SZA, Karol G y Lana del Rey.

Por su parte, SZA lanzó su segundo álbum SOS en diciembre del 2022, mientras que Karol G publicó Mañana Será Bonito en febrero del 2023. A la vez, Lana del Rey alcanzó un nuevo hito con el disco Did you know that there’s a tunnel under Ocean Blvd, el cual salió en marzo de este año.

Aparte de estos diez artistas, en la lista de los más populares también se destacan artistas y temas que perduran: We Found Love, de Rihanna y Calvin Harris, así como Yellow, de Coldplay, y Hips Don’t Lie de Shakira son solo algunos ejemplos de éxitos muy sonados.