Taylor Swift estrena ‘Midnights’ y va por la corona de Bad Bunny

Que Taylor Swift anuncie un lanzamiento es una señal de que un éxito viene en camino. La cantante estadounidense ha sabido cómo garantizar que sus producciones lleguen a la cima, arrasen con los premios y den de qué hablar con sus letras con dedicatorias implícitas.

La noche del domingo 28 de agosto, mientras recibía el Video Music Award en la categoría video del año, por el cortometraje de All Too Well, la cantautora de 32 años anunció que este viernes 21 de octubre estaría de vuelta con una nueva producción discográfica que llamaría Midnights, luego de tomarse un tiempo para regrabar sus discos Red y Fearless.

El álbum contará con un total de 13 temas (incluida una colaboración con Lana del Rey) que Taylor escribió en las noches, cuando no podía dormir, en medio de “terrores, dulces sueños y demonios que enfrentamos”.

Taylor Swift estrenara una edición especial de 'Midnights' en cuatro vinilos. (ANGELA WEISS/AFP)

“Nos quedamos despiertos en el amor y el miedo, en la confusión y entre lágrimas. Miramos las paredes y bebemos hasta que nos respondan. Nos retorcemos en jaulas hechas por nosotros mismos y rezamos para no estar a punto de cometer algún fatídico error que cambie la vida”, dice la cantante.

Además, añadió que este es un disco para “todos los que hemos dado vueltas y que decidimos mantener las linternas encendidas con la esperanza de que tal vez, cuando el reloj dé las 12, podamos encontrarnos a nosotros mismos”.

Pero ¿qué tiene que ver Bad Bunny con Taylor Swift?

Conforme más se acerca el estreno del Midnights, más crece el rumor de que este disco, quizá, podría quitarle a Bad Bunny la corona del álbum del 2022 en Estados Unidos.

Un verano sin ti ha estado, hasta ahora, 13 semanas en el número uno de la lista de Billboard 200, empatando a Views de Drake y la banda sonora de Frozen con la mayor cantidad de semanas en la posición número uno en la última década. Y aunque ya el disco del boricua bajó al segundo lugar, el New York Times detalla que Verano acumula alrededor de 3.700 millones de reproducciones solo en Estados Unidos y la cifra sigue creciendo.

'Un verano sin ti' de Bad Bunny estuvo 13 semanas en el número uno de Billboard 200 en Estados Unidos. (Tomada de Instagram)

Sin embargo, el medio asegura que “el reinado de Bad Bunny en la cima pronto podría llegar a su fin”.

Swift podría superar esa cifra, no solo por la gran cantidad de fans fieles que la estrella del pop tiene y la expectativa alrededor del disco, sino porque además venderá una edición especial de su álbum en cuatro vinilos que cuando se juntan forman un reloj.

El New York Times explica que los CD y LP (disco de vinilo) son de gran ayuda para que los artistas aumente su éxito en las listas, dadas las fórmulas que utilizan Billboard y Luminate para armar el ranking, pues se necesitan 1.250 transmisiones de pistas en servicios pagos o 3.750 en servicios gratuitos para que cuente como la venta de un solo álbum.

“Swift, cuyo ingenio como vendedora no puede ser superado en la industria, ha estado prestando mucha atención a los medios físicos en los últimos años, y para Midnights tiene una oferta inteligente”, aseguró el Times.

Al número uno

Billboard adelantó que si Midnights logra el número uno en el la lista Billboard de los 200 álbumes más vendidos en Estados Unidos, Taylor alcanzaría a Barbra Streisand con la mayor cantidad de álbumes de una artista femenina en esa posición, pues ya otras 10 de sus producciones llegaron a lo más alto del listado.

“Midnights sería el undécimo álbum de Swift en encabezar la lista, lo que la pondría en un empate en el tercer lugar con Streisand, Bruce Springsteen y Drake con la mayor cantidad de números uno desde que se originó la lista en 1956″, detalla Billboard.

La estrella del pop solamente sería superada por The Beatles, quienes lograron posicionar 19 álbumes en el número uno; y Jay-Z, quien hasta ahora ha conseguido llevar 14 álbumes a la posición de privilegio.

Los temas de ‘Midnights’