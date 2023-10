Shakira y el año en el que le enseñó al mundo que dejó de llorar y empezó a facturar

Hace exactamente un año estábamos viendo a Shakira llorar en Monotonía, un video musical que lo cambió todo en ella. Eran lágrimas que caían mientras hacía compras en un supermercado. Segundos más tarde, la estrella colombiana estaba guardando su corazón en una bóveda.

Era una Shakira diferente a la que, en los últimos años, habíamos visto sacar temas románticos y alegres, tales como La bicicleta o Me enamoré. Esta era una Shakira despechada, con muchas cosas que decir, y Monotonía solo fue el inicio de todo.

Ese día el mundo entendió que todos los rumores sobre su separación eran ciertos. Alguien le había “arrancado el corazón” y no había que pensar mucho para saber que ese era el exfutbolista Gerard Piqué, quien había sido su pareja los últimos 12 años.

Shakira ha lanzado al menos seis temas en cuestión de un año. (Nicolas Gerardin/Captura Instagram)

Para ese entonces habían pasado cuatro meses desde aquel 4 de junio del 2022, en el que la cantante y el futbolista habían difundido un escueto comunicado en conjunto.

“Lamentamos confirmar que nos estamos separando. Por el bienestar de nuestros niños, que son nuestra máxima prioridad, pedimos respeto a la privacidad. Gracias por su comprensión”, decía el documento que dio a conocer por la agencia de comunicación de la colombiana.

En ese momento, los rumores de que una tercera en discordia (Clara Chía) era la causa de la ruptura, comenzaban a tomar fuerza. Sobre todo porque en setiembre, del 2022, la colombiana había concedido una entrevista a la revista Elle y había dicho: ‘Ha habido días en los que he tenido que recoger mis pedazos del suelo”.

Las colombianas Shakira y Karol G sorprendieron al público al dar su discurso de agradecimiento en español durante los MTV Music Awards. Foto: AFP.

Sí, Shakira, esa misma que un año antes le dedicaba canciones de amor, compartía fotos y vacaciones con el futbolista, estaba sufriendo por una infidelidad y su tema Te felicito (que lanzó tan solo semanas antes de confirmar su ruptura) ahora cobraba sentido: la música siempre fue su desahogo.

Entonces vinieron meses de muchos cambios. Todo sucedió mientras William Mebarack, padre de la cantante, permanecía internado en un hospital de Barcelona.

Nuevo año, nueva Shakira

En enero de este 2023, Shakira anunció una sesión musical con el rapero argentino Bizarrap, donde la colombiana comenzaría a sacar algunos trapos sucios. Fue su forma de evidenciar lo quemuchos medios informaban.

Esta era otra Shakira. Sí, todavía estaba despechada, pero ahora sonreía mientras lanzaba frases como: “Una loba como yo no está pa’ tipos como tú”, “Te creíste que me heriste y me volviste más dura” y “A ti te quedé grande, por eso estás con una igualita que tú”.

Pero la frase más icónica fue, sin duda: “las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan”.

Shakira dejó su vida en Barcelona, España, y desde este 2023 vive en Miami. Florida. (El Universal de México)

Y es que hay que decirlo: quizá Shakira fue quien más sufrió la separación entre ella y Piqué, pero también fue quien más sacó provecho de la situación. Ella es cotizada, su música es exitosa y prueba de ello es que la Sesión Musical #53 se convirtió en el debut más grande en la historia de la música en español de Spotify.

Además, con este tema y estas frases, la intérprete se convirtió en una figura de empoderamiento femenino. Celebridades mundiales le aplaudían su valentía y hasta su sensibilidad.

En esta canción la colombiana fue tajante y no dejó a nadie por fuera: mencionó a Piqué, a Clara Chía, a su exsuegra e incluso sus problemas legales con la Hacienda pública española.

Para ese momento su papá ya había salido del hospital y había obtenido la custodia de sus hijos Milán y Sasha. En ese mismo momento estaba preparando todos los detalles para mudarse a Miami, Florida, con los pequeños, donde empezaría una nueva vida lejos del drama de Barcelona, España.

Entonces surgió la colaboración más esperada por los fans: Karol G ,una vez más, intentó comunicarse con Shakira para que trabajaran juntas en una canción. En esta ocasión, la barranquillera aceptó interpretar junto a ella TQG. El éxito les valió un premio MTV en la categoría Mejor colaboración.

Shakira de moda

Hoy día, todo lo que hace Shakira tiene alguna repercusión. Y no es que antes no lo tuviera, sino que en la última década mantuvo un bajo perfil, pues se dedicó a ser madre y esposa. Pero ahora ha regresado de lleno a la música y no importa con quién cante, qué baile, con quién salga, todos quieren tener algo que ver con la cantante colombiana.

Sus canciones son tendencia en TikTok, obtuvo ocho galardones en los Premios Juventud, la quieren como portada para revistas y en las ceremonias de premios quieren homenajearla y verla hacer lo suyo sobre el escenario. No importa la edad, hasta las nuevas generaciones se saben sus temas. Recientemente se convirtió en la cantante latina con más reproducciones en la historia de Spotify, al punto que declaró el 29 de setiembre como el Día de Shakira.

No es para menos, la cantante ha sabido a quién recurrir para colaboraciones: Ozuna, Karol G, Manuel Turizo, Bizarrap... es decir, artistas que están muy en tendencia. Incluso se unió a Fuerza Regida, que no es un género en el que se le había visto antes, pero el regional mexicano está de moda, y tal parece que la colombiana está dispuesta a mostrar que puede interpretar lo que sea.

Milán (izquierda) y Sasha (derecha) acompañan a Shakira a la mayoría de ceremonias de premios a las que la invitan. (Tomada de Instagram)

Hay que destacar que, desde su separación de Piqué, todos sus temas han sido colaboraciones, a excepción de Acróstico, en el que sumó a sus dos hijos al video y a la canción, en la que uno toca el piano y el otro canta (en otro golpe bajo para Piqué).

Además, la cantante se ha dedicado a viajar con Milán y Sasha a diferentes destinos. Uno de ellos fue Costa Rica, el pasado mes de junio, en el que se le vio incluso surfeando. Pero también se le ha visto en ciudades como Londres, Inglaterra, apoyando a la estrella de la Fórmula 1, Lewis Hamilton.

Ahora es un alma libre y no sería ninguna sorpresa que en los próximos meses esté anunciando una nueva gira.