Shakira puso dos condiciones a Karol G para colaborar en canción ‘TQG’

Con la canción TQG, Shakira y Karol G concretaron una esperada colaboración. Son las dos cantantes de Colombia más populares de la actualidad, y la alianza en un reggaetón de ruptura reconfirmó sus buenos momentos.

Karol G reveló detalles de cómo llegó su colega a participar de su disco Mañana será bonito, el último ante un período alejada de los escenarios que decidió encarar, para enfocarse en otros aspectos del trabajo.

En entrevista con el programa español El Hormiguero, la “Bichota” contó que fue Shakira la que la contactó primero para colaborar, pero le envió un tema con el que Karol G no sintió identificación. Entonces, una vez que tuvo TQG en sus manos, fue ella la que la buscó directamente, y todo se encaminó.

LEA MÁS: Karol G revela cómo fue trabajar con Shakira para ‘TGQ’

Shakira le hizo dos exigencias para trabajar juntas en la canción, que muchos oyentes asociaron de inmediato a la ruptura con Gerard Piqué, oficializada en junio del 2022.

“Me dijo que tenía una canción con Bizarrap”, dijo Karol G, “y que si podía esperar a que la sacara en enero o diciembre porque con nuestra canción cerraba un ciclo de su vida”. Tanto TQG como la Music Session #53, Monotonía y Te felicito, los últimos lanzamientos de Shakira, refieren a su crisis y posterior separación del exfutbolista, con un escándalo de infidelidad de por medio.

¿Y cuál fue el otro requisito que le hizo Shakira? “Me pidió por favor que la dejara cantar el primer verso que en principio era mío”, contó, en referencia a “Verte con la nueva me dolió, pero ya estoy puesta pa’ lo mío. Lo que vivimos se me olvidó, y eso es lo que te tiene ofendido”. Para que no queden dudas de a quién estaba dirigido.

