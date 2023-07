Shakira celebró con sus hijos Milan y Sasha sus ocho Premios Juventud

Los ocho galardones que ganó la colombiana Shakira en la entrega de los Premios Juventud, que se realizó en Puerto Rico la noche de este jueves 20 de julio, no solo hizo que la artista se llevara a su casa las estatuillas, sino también que dejara un mensaje muy importante para sus hijos Sasha y Milan, quienes la acompañaron a la celebración.

Fue durante el discurso que dio al recibir el galardón, que la barranquillera se dirigió a sus hijos y de paso a toda la juventud latinoamericana.

Shakira se mostró muy cariñosa y emotiva con sus hijos Milan y Sasha, quienes la acompañaron a la entrega de los Premios Juventud. Ella contó que sus hijos son su gran orgullo y que les enseña a no quedarse callados ante las injusticias. (GLADYS VEGA/Getty Images via AFP)

“Hay que creer que sí es posible cambiar las cosas y no dejar que nadie te diga lo contrario, eso es poder. Y ustedes, la juventud, tienen ese poder. Y si les da rabia y si les incomoda la exclusión y si no se dejan anestesiar por el dolor ajeno y si levantan su voz y no bajan los brazos, entonces, puedo quedarme tranquila de que mis hijos y ustedes son y serán la esperanza de muchos, y que son también y serán los verdaderos agentes de cambio”, dijo la intérprete.

Shakira se llevó los reconocimientos en los Premios Juventud femenina en la rama de mejor canción para Mi Ex (TQG), Girl Power (TQG), mejor urban track (TQG), mejor canción pop/urbano, mejor colaboración pop/urbano, tropical mix y Social Dance challenge.

Además del buen momento que Shakira compartió con sus hijos, en la ceremonia hubo otras grandes estrellas que brillaron tanto en el escenario como en la alfombra roja de la actividad.

Detrás de los ocho premios de Shakira, la sensación Peso Pluma y Karol G se hicieron con cinco estatuillas, mientras que Bad Bunny y Rosalía se llevaron cuatro cada uno.

A continuación les presentamos algunas de las imágenes más llamativas de la velada.

Con este espectacular vestido amarillo, Paulina Rubio deslumbró por su paso en la alfombra roja de los Premios Juventud. (GLADYS VEGA/Getty Images via AFP)

El venezolano Jonathan Moly y el guitarrista estadounidense Dan Estrin se adueñaron del escenario en la entrega de los premios, en Puerto Rico. (GLADYS VEGA/Getty Images via AFP)

Sencilla y elegante, así se vio Camila Cabello con este atuendo de color negro a su llegada a la ceremonia. (GLADYS VEGA/Getty Images via AFP)

Paulina Rubio siempre será toda una diva en el escenario, así lo demostró durante su espectáculo. (GLADYS VEGA/Getty Images via AFP)

La cultura y la música regional mexicana dijo presente gracias a la interpretación que ofreció Ángela Aguilar, hija de Pepe Aguilar. (GLADYS VEGA/Getty Images via AFP)

Shakira dio un poderoso discurso sobre cómo ser un agente de cambio en la vida. Dijo que su hijo Milan levanta la voz para ayudar a los demás. (GLADYS VEGA/Getty Images via AFP)