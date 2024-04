Shakira anuncia gira mundial durante su aparición sorpresa en Coachella

Sin estar en el line-up oficial, Shakira se convirtió en una de las grandes sorpresas de Coachella. En ese gran festival realizado en California (Estados Unidos), reveló la noticia que todos sus fans esperaban: tendrá tour mundial. Lo dijo en el escenario al que fue invitada por su amigo Bizarrap.

Así fue la presentación de Shakira en Coachella

“¡Buenas noches, Coachella! No saben lo que me gusta verlos. Gracias Bizarrap, gracias por invitarme. La verdad es lo máximo estar aquí con este público, contigo que eres mi colega, eres mi amigo. Hoy no me puedo contener, hoy tengo que avisarles algo, Biza, me voy de gira Biza… ¡Me voy de gira por fin!”, detalló la célebre cantante colombiana.

Desde el lanzamiento de su álbum 'Las mujeres ya no lloran', Shakira no ha dejado de darle sorpresas a sus fans. Ella anunció su próxima gira durante el festival Coachella. (Instagram)

A sus espaldas, una gran pantalla anunció Las Mujeres Ya No Lloran World Tour (LMYNLWR), gira enmarcada en el lanzamiento de su más reciente álbum llamado de la misma manera.

La famosa loba apareció no solamente para dar su noticia. Por más de siete minutos cantó La fuerte y la Bzrp Music Sessions, Vol. 53, ambas colaboraciones con Bizarrap. Es justamente en el último tema en el que la colombiana menciona la frase, convertida en lema, de “las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan”.

Junto a Bizzarrap, en Coachella, Shakira anunció su gira ‘Las Mujeres Ya No Lloran World Tour’ que iniciará en noviembre. Foto: GDA

Cuando dejó el escenario, luego de soltar semejante noticia, el DJ argentino la despidió provocando una ovación al grito de “Shakira, Shakira, Shakira”. Luego se dirigió a su público. “Me preguntaron si iba a tener invitados aquí en el Coachella, miren la invitada que les traje”, afirmó.

Poco después, la intérprete extendió el anuncio en su cuenta de Instagram: “¡Tan emocionada de finalmente anunciar que LAS MUJERES YA NO LLORAN WORLD TOUR está sucediendo! ¡No puedo esperar a estar de vuelta en el escenario de fiesta y celebrando con mi wolfpack!”, escribió.

La cantante invitó a sus fanáticos a registrarse en su sitio web para obtener más información y acceso a preventa. La gira comenzará en noviembre en Los Ángeles.