02/10/2015. Escazú centro. Hora: 03:40 p.m. Retratos del ex cantante Sergio Garrido, quien fue muy popular en las décadas de 1980 y 1990 cuando era la voz principal del grupo Manantial. Garrido, quien superó un cáncer en las cuerdas vocales, espera volver a cantar algún día. Los retratos se realizaron en su casa de habitación en Escazú centro, donde vive con su hermana Vera y su madre Hilda Roldán. En la foto, Sergio en su cuarto, el cuarto que ha sido suyo toda la vida, y la guitarra que una vez tocó en un concierto con Manantial al interpretar "Dust in the Wind". Fotos: Mayela López