Seka celebra sus 25 años con concierto y el estreno de un nuevo disco

No cualquier banda cumple 25 años haciendo música en Costa Rica y, por eso, la fiesta que prepara Seka será por todo lo alto. Con el lanzamiento de Ser siembra, su onceavo álbum de estudio, la agrupación nacional de ‘punk rock’ espera sorprender a sus fans con un concierto cargado de mensajes positivos.

Seka presentará Ser siembra este domingo 28 de noviembre, en el Club Pepper, Zapote, a partir de las 4 p. m. Lo hará en compañía de los grupos Endemia y Shuffle Time.

Ser siembra contiene siete temas que, con los ritmos que identifican a la banda, hacen un recorrido por mensajes cargados de positivismo.

“Somos privilegiados por seguir en la escena, no es algo regalado, es algo por lo que hemos luchado. El concierto del 28 es una celebración para el lanzamiento del disco que es como cuando uno tiene un hijo o se gana un premio, hay que festejar y compartirlo con los demás”, dijo Esteban Rodríguez, vocalista de la banda.

El álbum salió a la luz el 5 de noviembre y está disponible en plataformas digitales como Spotify y la página web songwhip.com/seka2/ser-siembra. Además, en YouTube, está el video del tema Empezar de nuevo.

La producción se llevó a cabo durante el año 2020, durante la pandemia que tanto ha afectado a la industria de la música en nuestro país. La grabación supuso un reto para la agrupación ya que, pese a las dificultades, los artistas tuvieron la entereza de no dejarse caer y seguir adelante con el proyecto musical.

Música liberadora

La banda Seka está conformada por Rodríguez (guitarra y voz), Joaquín Tapia (bajo y coros), Johan Calderón (batería) y Marco Calderón (segunda guitarra). Para Ser siembra el grupo trabajó con el ingeniero de sonido Mario Miranda en Red Stag Studio, además contaron con la participación en la batería de Diego Rojas (Movement in Codes, La Milixia), mientras que Adrián Poveda se encargó del arreglo de las guitarras.

Las baterías se grabaron en noviembre del 2019. La idea era que a inicios del 2020 continuara el trabajo en estudio pero la covid-19 llegó a cambiarlo todo.

“Nos afectó a todos los integrantes. Perdimos trabajos, un compañero estaba en Colombia y no podía venir. Fue una situación muy difícil y obviamente sumado el tema de salud todo se empezó a retrasar. Pero en junio volvimos al estudio”, recordó Rodríguez.

Sin embargo, los esfuerzos para grabar Ser siembra sirvieron como un oasis en medio de las preocupaciones de los artistas. La música se convirtió en un espacio de terapia.

“Para nosotros fue una forma de canalizar el momento que estábamos viviendo, era salir con todos los cuidados de la casa, salir en medio del encierro tan fuerte que se vivió en ese momento. Fue una terapia, la música nos acompañó, fue hasta liberador”, contó el músico.

Estilo

Las letras de Ser siembra son obra de Esteban Rodríguez. Para este disco el compositor dio un giro en su manera de escribir y dejó un poco de lado el camino que traía la banda, con el fin de experimentar con un ejercicio más de introspección.

“En los últimos años he mejorado mucho las formas de expresarme, digo más cosas con menos palabras. He estado escuchando mucha música latina de todos los tipos y siento que me ha ayudado a mejorar la comunicación”, explicó Rodríguez, quien también es periodista.

En este nuevo disco la banda se alejó un poco de las temáticas de protesta e ingresó a un mundo de análisis más personal. “Decidí cantar un poco más acerca de mí, creo que lo personal es político. A la hora de hablar de mis cosas, hablo también de las de mis amigos, de las personas que me rodean y del público que se puede sentir reflejado. Es como si estuviera hablándome al espejo sobre cómo mejorar como persona o colaborar en comunidad para lograr un mundo mejor”, agregó.

Con respecto a la música, Rodríguez afirma que Seka es rock de corte latino y para este álbum decidieron darle mucha más fuerza a las guitarras con los arreglos que aportó Poveda.

“Queríamos hacer un gran trabajo de distorsión de las guitarras, que fuera muy fuerte. La música habla de energías, como hay menos palabras y más música, esa música transmite esa energía. Todos en la banda le suman a las canciones, cada uno aporta su estilo en los solos, es un trabajo en equipo”, finalizó.

Las reservaciones para el concierto de este domingo se pueden hacer al teléfono 8890-8586. Las entradas tienen un valor de ¢7.000 por persona (si se compran en grupos de uno a tres) y ¢6.000 por persona (en grupos de más de tres). Para el evento se aplicarán todos los protocolos de salud exigidos por las autoridades sanitarias.