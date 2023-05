Roger Waters en Costa Rica: recordamos con fotos cómo fue su concierto del 2018

La mesa está servida, solo queda esperar a que el tiempo pase rápido para volver a ver a Roger Waters en un concierto en Costa Rica.

El sábado 2 de diciembre, de este 2023, el Estadio Nacional será una vez más testigo de la historia. Gracias a su gira This is not a Drill, el mítico bajista de la banda Pink Floyd retornará a La Sabana para despedirse de sus fans ticos.

Este tour internacional lo ha presentado ya en varios países de Europa, y también lo ha llevado a escenarios de Estados Unidos y México. A Costa Rica llegará en su paso por Latinoamérica, durante la segunda mitad del año.

Mientras esperamos a que se llegue el nuevo show, les compartimos fotos y videos del primer espectáculo que Waters dio en suelo tico, en noviembre del 2018.

Roger Waters se presenta en Costa Rica

Un cerdo flotante recorrió el Estadio Nacional durante el concierto de Roger Waters. Foto: Víctor Fernández.

Junto a su coro y grandes músicos, Roger Waters dejó muy claro que su concierto fue uno de los mejores en mucho tiempo en el país. (Jose Diaz)

La virtuosidad del músico quedó demostrada durante el espectáculo. (Jose Diaz)

En el 2018, Waters tenía 75 años. Vino a Costa Rica con la gira 'Us+Them'. (Jose Diaz)

Las proyecciones en la pantalla gigante del escenario complementaron el show. (Jose Diaz)

En total, en el 2018, 46.500 personas vieron a Waters en el Estadio Nacional. (Jose Diaz)

Las luces y los juegos de colores fueron de gran importancia para contar la historia del concierto. (Jose Diaz)

Con gran energía y entusiasmo Roger Waters tocó por primera vez en Costa Rica. (Jose Diaz)

Durante su concierto en suelo tico, Roger Waters se mostró muy emocionado por el cariño del público. (Mayela Lopez)

La pantalla gigante sirvió para que quienes estaban más lejos de la tarima pudieran ver al artista. (Mayela Lopez)

(Mayela Lopez)

Inquieto y brillante, así se mostró Roger Waters durante todo el concierto. (Mayela Lopez)

El público que vio a Roger Waters en el 2018 se llevó un gran recuerdo para sus vidas. (Mayela Lopez)

Ese día, los afortunados John Mena y Allan Alvarado conocieron al cantante. (Mayela Lopez)

Miles de fanáticos hicieron fila por muchas horas para asegurarse el mejor lugar en el concierto. (CARLOS GONZALEZ CARBALLO)

En las afueras del Estadio Nacional todo era una locura en honor a Roger Waters. (CARLOS GONZALEZ CARBALLO)

Previo al concierto no podían faltar la venta de camisetas alusivas al músico y a Pink Floyd. (CARLOS GONZALEZ CARBALLO)

Kenneth Sanchez viajó desde El Salvador para ver a su artista favorito. (CARLOS GONZALEZ CARBALLO)