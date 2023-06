Roger Waters en Costa Rica: entradas para el concierto salen a la venta el lunes 5 de junio

Esta noticia la estaban esperando muchos. La productora Move Concerts anunció los precios, que oscilan entre ¢29.800 y ¢107.300, y la fecha en que estarán a la venta las entradas para el concierto de Roger Waters en Costa Rica.

El británico visitará el país por segunda vez con su gira internacional This is not a Drill, su despedida de los escenarios. La cita está pactada para el 2 de diciembre en el Estadio Nacional.

Roger Waters realiza su gira de despedida de los escenarios 'This is not a Drill', con la que cantará por segunda vez en Costa Rica. (Mayela Lopez)

El músico, alma de la icónica banda Pink Floyd, regresa a suelo tico cinco años después de que encendió los corazones de sus fans costarricenses con un espectacular concierto, que presentó en noviembre del 2018 en el recinto de La Sabana.

Las entradas estarán a la venta en www.eticket.cr a partir de este lunes 5 de junio a las 10 a. m.

Los precios y localidades para este segundo encuentro con el artista son:

Zona Waters: ¢107.300*

Black Box: ¢95.400*

Golden Box: ¢83.500*

Palcos/Platea Especial: ¢107.300

Platea Balcón: ¢77.500

Sombra: ¢53.650

Gradería Sur: ¢35.760

Gramilla: ¢29.800*

La producción informó de que las zonas marcadas con un asterisco (*) son exclusivas para personas mayores de 18 años. Además de que solo se permitirá la compra de seis entradas por cada transacción que se realice en la tiquetera.