Roger Waters en Costa Rica: en menos de 24 horas se vendió la mitad de entradas a su concierto

La fascinación para ver a Roger Waters comienza a demostrarse. En menos de 24 horas, el músico británico vendió la mitad de los boletos para su concierto en Costa Rica, según informó Move Concerts, empresa a cargo del espectáculo.

Los tiquetes para el espectáculo empezaron a venderse ayer, 5 de junio, en la plataforma www.eticket.cr. El show será el 2 de diciembre en el Estadio Nacional, en La Sabana.

Roger Waters trajo todos sus éxitos, tanto de la banda con la que alcanzó la fama, hasta temas de sus discos en solitario. (Jose Diaz)

Quien fue una piez cardinal del grupo Pink Floyd tendrá su segunda venida al país. Waters volverá a Costa Rica cinco años después de su debut en suelo tico.

En esta ocasión su visita se debe a la gira internacional This is not a Drill, la cual realiza como su despedida definitiva de los escenarios.

Un cerdo flotante recorrió el Estadio Nacional durante el concierto de Roger Waters. Foto: Víctor Fernández.

Los precios y localidades para este segundo encuentro con el roquero son los siguientes:

Zona Waters: ¢107.300*

Black Box: ¢95.400*

Golden Box: ¢83.500*

Palcos/Platea Especial: ¢107.300

Platea Balcón: ¢77.500

Sombra: ¢53.650

Gradería Sur: ¢35.760

Gramilla: ¢29.800*

La producción informó de que las zonas marcadas con un asterisco (*) son exclusivas para personas mayores de 18 años. Además de que solo se permitirá la compra de seis entradas por cada transacción que se realice en la tiquetera.

Recordado como uno de los mejores conciertos en la historia del país, Waters debutó en suelo tico en el 2018. Más de 46 mil costarricenses corearon sus canciones.