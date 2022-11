Robbie Williams sí cantará en Qatar y defiende su participación; a él se unen estas otras estrellas

Este domingo 20 de noviembre se inaugurará el Mundial de Futbol de Qatar y, durante todo el evento, se presentarán diversos shows artísticos. El único y singular detalle es que, en esta oportunidad, varias estrellas de la música declinaron participar en el evento, al señalar que en ese país árabe no se respetan derechos humanos básicos relacionados con mujeres, con la comunidad LGTBIQ y los trabajadores migrantes.

Shakira, Dua Lipa y Rod Stewart son de los que declinaron ofrecer espectáculos. Pero, en el otro lado de la moneda, está el caso de quienes sí: en la lista figura Robbie Williams, quien defendió su participación.

Él cantante respondió a las críticas que han circulado en redes sociales y declaró a la revista italiana il Venerdi que todas las personas que han estado diciendo “No a Qatar” lo hacen usando tecnología China, recalcando con ello la falta de derechos humanos en el gigante asiático.

“(...) Creo que la hipocresía es que, si tomamos ese caso en este lugar, tenemos que aplicarlo unilateralmente al mundo. Entonces, si aplicamos eso unilateralmente al mundo, nadie puede ir a ninguna parte”, replicó Milenio.

Robbie Williams volverá a participar en una copa del Mundo. En el 2018 ofreció un show en Rusia y este 2022, aún cuando las críticas no cesan, será parte del Mundial de Qatar. (Darko Bandic/AP)

En la entrevista, el intérprete de Angels comentó que sería “hipócrita” de su parte no asistir a Qatar. “Creo que el cambio llevará mucho tiempo. (...) No apruebo ningún abuso a los derechos humanos en ninguna parte. Pero, dicho eso, si no estamos tolerando los abusos contra los derechos humanos en ninguna parte, entonces tendríamos la gira más corta que el mundo haya conocido: ni siquiera podría actuar en mi propia cocina”, aseveró.

Maluma en Qatar: cantante abandona entrevista al ser cuestionado por cantar en el Mundial

Otras figuras y agrupaciones del mundo de la música y el entretenimiento que dijeron sí a Qatar son Black Eyed Peas; asimismo, a la cita no faltarán Maluma, Nicki Minaj y Myriam Fares, quienes son los intérpretes de Tukoh Taka, himno oficial de FIFA Fan Festival para el mundial Qatar 2022.

Según Marca, estos son otros de los nombres de artistas que posiblemente ofrezcan un show durante Qatar 2022: Jason Derulo, Clean Bandit, Sean Paul, Nora Fatehi, y Jungkook de BTS.

Si bien el colombiano J Balvin anunció que se presentaría en Qatar, en los últimos días trascendió que él habría cancelado su show debido a toda la polémica que envuelve a la sede del Mundial. Hasta ahora, no ha habido pronunciamientos oficiales.

Según información de RCN y NTN24, replicada por El Tiempo de Colombia, “el representante de J Balvin habría afirmado que se canceló la presentación del cantante”.

Maluma también defendió su participación en el mundial de Qatar 2022. (Captura)

Las razones de quienes no asistirán Copiado!

El equipo de comunicación de Shakira anunció que la colombiana no participará en Qatar 2022 y comentaron que todo lo informado en medios tenía que ver con rumores. Eso sí, su equipo no se refirió a las razones de la no participación, como sí lo hicieron abiertamente Dua Lipa y Rod Steward, quienes con franqueza comunicaron que no asistirían por un tema de derechos humanos.

En el caso de Dua Lipa, su nombre sonó fuertemente como una de las participantes, pero ella misma desmintió ser parte de la actividad y dio sus razones.

“Estaré animando a Inglaterra desde mi casa y estaré encantada de visitar Qatar cuando se establezcan todos los derechos humanos que prometieron cumplir cuando les concedieron ser la sede de esta competición”, escribió en Instagram.

Rod Steward, por su parte, confirmó que a él sí le hicieron la oferta y la rechazó categóricamente.

“Me ofrecieron una cantidad enorme de dinero, más de un millón de dólares por la actuación, pero lo rechacé porque no me parece correcto ir a un país con esas ideas y valores. Creo también que los iraníes también deberían dejar de suministrarles armas”, declaró a The Sunday Times.