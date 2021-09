¡Ray Tico eterno! Escuche los temas inéditos del querido cantautor

. Ray Tico partió hace 14 años pero su legado se mantiene intacto y su recuerdo eterno. Foto: Cortesía

“Donde quiera que tu estés…allí estaré yo…en una canción, en un recordar o en suspirar”, cantó Ray Tico hace más de dos décadas. Han pasado 14 años desde la partida del apreciado cantautor costarricense y aún así, él permanece.

Este 1.° de setiembre es especial porque Ray Tico está de regreso por medio de su música. En esta fecha se presentan (y relanzan) 24 canciones que el artista, quien siempre se acompañó de su guitarra, grabó hace 20 años, pero que este 2021 significan “lo más nuevo” de Ray Tico.

Los discos Solo para recordar… Volumen I y II presentan las sesiones que Ray Tico grabó con Papaya Music y que ahora están disponibles en diferentes plataformas digitales.

Reedición y lanzamiento

En el 2001, Papaya Music lanzó un disco con las canciones que integrarían el primer volumen de la obra; no obstante, hubo otras piezas producto de aquella sesión, muchas de ellas inéditas, que no vieron la luz en aquel entonces pero que 20 años después podrán escucharse en Spotify, Youtube, Itunes, Amazon, Tik Tok, Facebook, e Instagram.

Temas como Bienvenida, Hipocresía y Hoy son parte de las 12 canciones que pueden disfrutarse en el Volumen 1, mientras que en el Volumen 2, que también presenta una docena de temas, hay piezas inéditas, tales como Qué sorpresa y Amiga mía.

El músico Manuel Obregón, productor de los discos, recordó la experiencia de grabar con Ray.

“En el año 2001 vivimos unos días reveladores, grabando y compartiendo en los estudios de Papaya Music con el artista costarricense Ray Tico. Él solo con su guitarra y su enorme talento, logramos documentar gran parte de su obra en su propia interpretación. Hoy, 20 años después de esta grabación y a 14 años después de su partida, Ray Tico, uno de los compositores y músicos más grandes que tuvo Costa Rica el siglo pasado, reaparece con la publicación de las sesiones completas de Papaya Music”, recuerdó Obregón, mediante un comunicado de prensa.

Ernesto Castillo, el nieto de Ray, comentó que a 14 años de la muerte de su abuelo, él no deja de sorprenderlo.

“Que sorpresa es una de mis favoritas composiciones de Ray, la cual prácticamente no ha sido expuesta al público y es la mejor definición poética y musical del amor a primera vista, ese amor puro, que puede tener un padre al ver por primera vez a su hija o una hija a su padre o madre y por qué no, en este siglo XX, a una pareja. Algo totalmente aspiracional en esta época. De igual manera, hay muchas canciones más inéditas en este segundo volumen de Solo para Recordar. Este esfuerzo de Nano Fernández (ingeniero de sonido) y Manuel Obregón (productor) consolidan el total de la obra de Ray Tico. Su voz, sus composiciones y su particular virtuosismo en la guitarra son la compañía de este íntimo romanticismo”, dijo Castillo en el mismo comunicado.

Disfrute de los discos aquí:

Volumen 1

Volumen 2