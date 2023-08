Rauw Alejandro estrena canción para Rosalía: ‘Yo seré muchas cosas, pero nunca infiel’

El reguetonero puertorriqueño Rauw Alejandro lanzó su nuevo sencillo dedicado a su expareja, la también cantante Rosalía.

El tema se titula Hayami Hana y fue presentado este jueves.

En japonés, ‘hayami’ significa “mujer de belleza inusual”, mientras que ‘hana’ hace referencia a una flor.

La española Rosalía y Rauw Alejandro pusieron fin a su relación después de tres años juntos; incluso, luego de haberse comprometido.

El boricua hizo el anuncio de su canción en una historia de Instagram.

Según los fanáticos de Rauw Alejandro, la canción estaría dedicada a su expareja Rosalía. Foto: Instagram.

Las líneas de Rauw en la canción expresan la tristeza de perder a alguien importante en la vida.

Además, describe el proceso de enfrentar una separación y las emociones que surgen. La canción evoca la nostalgia y el deseo de que las cosas hubieran sido diferentes, al tiempo que le desea lo mejor en su camino.

Esto dice la letra Copiado!

“Yo seré muchas cosas, pero nunca infiel. Ella siempre tuvo la clave de mi cel. Esto fue algo más que no está en mi poder. Mi niña de cristal, mi barquito de papel, te desarmaste y arreglarte intenté. Aunque lejos te me fuiste, me quedé. Ahora no estoy, pero quiero que sepas que tú eres más fuerte de lo que crees, y espero que algún día podamos reírnos del pasado. Aquí no hay rencores, esto no es un reclamo”.

“Si los mejores días tú me ha regalao, por eso en mi barriga tu nombre llevo tatuao, ma…”.