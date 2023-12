Rapero tico SNK competirá en final de Red Bull Batalla 2023: ¿Dónde verlo?

Con mucho rap y freestyle, el costarricense SNK competirá este sábado 2 de diciembre en la final internacional de la Red Bull Batalla 2023, que se llevará a cabo en el Movistar Arena, en Bogotá, Colombia.

Esta es la mayor competencia internacional de improvisación, en la que los mejores raperos de habla hispana buscarán quedarse con el título del mejor del año en esta categoría artística.

El costarricense, quien se coronó como el mejor de Centroamérica a inicios del pasado mes de noviembre, ahora enfrentará a 15 raperos de países como México, Cuba, Argentina, República Dominicana y España.

SNK ganó la competencia centroamericana de la Red Bull Batalla. (Daniel Garcia)

Sin embargo, Sergio Guillén reconoce que está listo para competir con cualquier rapero del mundo. Además, fue enfático en que el hecho de venir de un país pequeño no significa que tenga menos posibilidades de ganar.

“Del país que yo vengo no es bueno que nos subestimen en ningún aspecto, mejor que no se pongan a molestar al lobo que en cualquier momento muestra el tamaño de sus colmillos, y a eso vengo. Los ticos somos capaces de llegar donde queramos; yo estoy aquí a base de esfuerzo”, afirmó el rapero.

Asimismo, el joven cartaginés, de 25 años, detalló que ha estudiado a cada uno de los raperos, con quienes convivió en Colombia durante la última semana de noviembre. Su intención era llegar a la final totalmente preparado.

LEA MÁS: ¡Costa Rica campeón! SNK se dejó el trono del rap en la Red Bull Centroamérica

“A pesar de que no venga de un lugar donde el freestyle es potencia mundial, sí soy de los más experimentados, entonces estos días los he analizado (a los demás competidores), los he estudiado, he visto cómo conviven y creo que ahí está la clave”, agregó.

La final será en vivo y quienes quieran ver al tico rapeando, pueden hacerlo por medio de Red Bull TV y a través del canal oficial en YouTube a partir de las 3 p. m.