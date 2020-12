Here Comes the Sun (The BeaGirls y Mía y Claudia Guier): Una combinación que llega hasta lo más profundo del corazón tanto por la interpretación de calidad de The BeaGirls de un clásico tal, como por la dulzura y el talento de las pequeñas músicas y cantantes Mia y Claudia Guier (hijas del bajista Abel Guier, de Gandhi). Es una unión de voces y armonías que le dan a un tema tan conocido como Here Comes the Sun un nuevo aire que inspira alegría y también orgullo de ver no solo a mujeres tomando las riendas de la música, sino también a nuevas generaciones de artistas que desde ya demuestran un talento envidiable y un arduo trabajo de preparación.