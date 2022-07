Productores de espectáculos critican cierre de Parque Viva: ‘Esto nos causa un daño muy grande’

Pandora, Flans, Tigres del Norte, Fonseca, Banda MS, Jessi Uribe y Ana Gabriel son algunos de los artistas internacionales ya con fecha para presentarse en Parque Viva, lo cual, genera preocupación en los productores de los conciertos ante la decisión del Gobierno de cerrar el centro de eventos porque produce “enormes presas”.

El Ministerio de Salud tomó la decisión con base en una “denuncia anónima” y luego de que el miércoles el presidente de la República, Rodrigo Chaves, arremetiera, con datos distorsionados, contra una colocación de bonos de Grupo Nación, dueño del centro de eventos en La Guácima.

Ernesto Arceyut, de Arceyut Producciones, tiene planeados tres conciertos internacionales este año con Fonseca, Banda MS y Jessi Uribe y Ana Gabriel.

“Efectivamente puede haber unos problemas de logística a la hora de ingreso y de salida, pero esto es un todo, no lo podemos ver solo como responsabilidad única de Parque Viva o de una producción específica. Si el mismo Estado no presta atención, ayuda y colaboración con los temas de tránsito, porque nunca hay policías de tránsito o colaboración de Fuerza Pública, pese a que son entes con los que se tramitan permisos, y no prestan atención, ¿cómo le piden al venue o al productor una mejor organización?”, dijo el empresario.

Arceyut es enfático en que tanto Parque Viva como los productores de eventos generan impuestos que se le pagan al Gobierno Central (impuesto de ventas o para el Teatro Nacional), e incluso a la Municipalidad de Alajuela. También señaló que gracias a los espectáculos se producen muchos trabajos directos e indirectos.

“La ley no nos faculta para tomar medidas, para eso están las autoridades. ¿Cómo obligan a Parque Viva a tomar medidas y acciones que no están en sus manos? Esto nos causa un daño muy grande al gremio porque tenemos eventos programados y nos obligan a buscar opciones no propicias para eventos que nos aumentan los costos”, aseveró Arceyut.

Agregó que muchos de sus colegas contratan los servicios de Parque Viva como una opción para generar recursos. “La medida no es la correcta, debería de ser más bien regularizar o buscar opciones correctas para darle viabilidad a los eventos en la zona”, concluyó.

Parque Viva le ofrece a sus visitantes diferentes zonas para disfrutar de sus eventos. (Mayela López)

Karina McDonald, directora de comunicación de Noise Entertainment, la productora del espectáculo de la banda mexicana Los Tigres del Norte, que tiene previsto presentarse en Parque Viva el sábado 13 de agosto, también se manifestó.

“Queremos manifestar nuestro apoyo con Parque Viva y con nuestro público para el concierto de Los Tigres del Norte. Por ende, garantizarles que independientemente a la resolución en los próximos días, el concierto sí se realizará. Seguiremos atentos a las indicaciones y ante cualquier resolución para tomar las medidas necesarias y así garantizar una locación a nivel para todos los asistentes”, informó

Un daño mayor Copiado!

Paul André, de Love Fest, encargados del recital de Pandora y Flans que está pactado para el 30 de julio en el Parque Viva, manifestó que, hasta la tarde de este viernes, no habían recibido ningún comunicado oficial que les indique algún cambio o cancelación de su concierto.

Además, dijo que el cierre de Parque Viva provocaría un mal mayor que las presas.

“Los abogados van a pedir una medida precautoria porque si fuese cierto el cierre, el daño es mayor que las presas que se pueden hacer un par de días cuando hay conciertos”, dijo el productor.

También se refirió al golpe económico que el cierre del recinto provocaría para la industria. “Ya hay una inversión fuerte de publicidad, hay venta de entradas, hay contratos de gente de limpieza, de luces, sonido y transportes. Ya se pagaron hoteles y tiquetes aéreos. El daño puede ser muy fuerte”.

André aclaró que en su opinión, la situación del tráfico vehicular en las afueras de Parque Viva no es un tema que le compete al recinto y que en el país todos los días se sufre con situaciones semejantes.

“Si el Gobierno pretende cerrar todo lo que cause presas que empiece con la romería a Cartago, que continúe con las playas que llenan la ruta 27 los domingos o en El Coyol, que es un desastre todos los días en la mañana y en la tarde. Creo que es precipitado, la solución no es empezar a cerrar lugares. Es complicado que cierren una empresa privada por algo externo”, agregó.

El Centro de Eventos Printea recibe diferentes actividades empresariales y ferias. (Rafael Pacheco Granados)

Manrique Mata, de la productora RPMTV, se sumó a las inconformidades de sus colegas. Su empresa no tiene proyectados por el momento eventos en Parque Viva, pero afirmó que el cierre del recinto afecta a todo el gremio.

“Estoy sorprendido porque me parece algo totalmente fuera de lugar lo que está pasando, fuera de todo concepto. Parque Viva es un lugar que nos ha dado a todos los costarricenses un montón de buenísimos eventos, fue construido hace 40 o 50 años como el autódromo, pero como es lógico en la vida se fue superando y mejorando hasta convertirse en Parque Viva para hacer eventos y para eso tenía su patente legal. No sé de qué viene esta orden después de tanto tiempo de funcionamiento”, aseveró Mata.

Parque Viva comenzó funciones como recinto de eventos en abril del 2015. (Alejandro Gamboa Madrigal)

El productor dijo además que la situación de las presas en las afueras del recinto no es algo que sucede solo en Parque Viva, sino en lugares como el Estadio Nacional o Pedregal, donde también se realizan eventos masivos.

“¿Qué debió suceder? Que se le hiciera una amonestación o prevención a Parque Viva para que se mejore el sistema de ingresos, pero no cerrarlo de esa manera. Me parece inaudito porque hay muchos eventos ya firmados, eso representa dinero para la producción porque muchas personas dependen de esa oportunidad de trabajo y ahora no es que el trabajo sobre”, concluyó.

Cabe destacar que Parque Viva no solo es un recinto que alberga conciertos masivos en el Anfiteatro Coca-Cola, sino que también posee una pista de automovilismo que además de eventos de motores se usa para otro tipo de actividades, además del Centro de Eventos Printea que suma también encuentros de diferentes enfoques.