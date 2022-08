Premios ACAM 2022: Éditus Orquesta, Un Rojo Reggae Band y Madrigal compiten por disco del año

Este miércoles 24 de agosto se anunciaron los candidatos a los Premios ACAM, 32 galardones que pretenden reconocer logros en la industria local de la música en el último año.

En las diferentes categorías se incluyeron obras publicadas entre enero y diciembre del 2021 que hayan sido registradas ante la Asociación de Compositores y Autores Musicales de Costa Rica (ACAM). Para esta edición, el jurado está integrado por Giancarlo Tassara, Sonia Bruno, Carlomagno Araya, Randall Zúñiga y Valeria Atkeys.

“Más de 130 discos y 250 sencillos publicados a lo largo de uno de los años más difíciles para la salud y la economía del país, el 2021, muestran lo vital y necesaria que es la creación artística en Costa Rica”, expresó Randall Zúñiga, jurado de esta premiación.

La votación comenzará el próximo lunes 29 de agosto y finalizará el viernes 30 de setiembre. Los asociados de ACAM podrán votar en la plataforma virtual www.premiosacam.com.

En la sección de Sencillos, los géneros de Incidental, Jazz, Rock progresivo y Rap/Hip Hop se declararon desiertas y en la sección de Discos se declararon desiertas las categorías Infantil, Rock progresivo, Tropical y Urbano-reggaeton.

La gala de los Premios ACAM 2022 se realizará de manera virtual a mediados del mes de noviembre.

A continuación, la lista de nominados:

Disco del año

Éditus Orquesta - El corazón de los 200 años

Gustavo Núñez - Somos el tiempo

Amanda Rodríguez - Flor Colmena

Canción del año

Un Rojo Reggae Band- Semillas

11 11- Sanarás

Madrigal - Gira Lento

Son de Tikizia - Yo no quiero ser

Abbie - No te olvido

Artista revelación

Opo Chacón

Laura Ureña

Gustavo Núñez

Abbie

Aliix Kan

Sencillos

Clásica Contemporánea

Sofí Páez - Diciembre

Daniel Garrigues Herrera - Pavana para trompeta y Piano

Edgar Brenes-Soto feat. Ensamble ECO - Sleeping Dragon

Andrés Soto - Rapsodia Aérea

Andrés Soto - Heredia por Media Calle

Electroacústica

Amor Reluciente - Makiwa Sejé

Art of Collision - If I (Acoustic)

Amor Reluciente - Mori no yōsei

Electrónica

Barzo & Pahua - Bahía

Walter Alienson & Minute Taker - Neón Lines

INCUNE - IN PIECES

Kaiser Moon - 2051

OLOLIUKI - QUÁNTICA

Infantil

123 Andrés, Jim&Joy y José Cañas - Nadar

Instrumental

Hydra Cognitiva & Melómana Distorsión - Mundo Extraordinario

Carlos Guzmán - Mazurquita

2x2 - 2×2

Juan Ig Marín - Kabul

Nueva canción

Vic Pérez - Amargo

Laura Ureña - Cucharita

Nelly x Arend - Criaturas

Pop

Raqe, Maul On The Mix - Futuro Ex

Sharon Abarca - Atardecer

Sharon Abarca - Cursi Bossa

MiNDE - Confort

Laura Ureña - Hoy

Punk - ska

Incidente - Fenix

La Milixia - Tu viaje (ft Ana María)

Doña Pacha - Pelos

Reggae - roots

Mentados - La Espera

Un Rojo Reggae Band - One more time

Stephie Davis - Hungry

Un Rojo Reggae Band - Semillas

Ras Manuel - Single

Religiosa

Melania Pacheco - Tiempo

José Andrés Valverde Matarrita - Rey de la creación

José Luis López Retana - Los Romeros

Kenneth Rojas - Por Mi Libertad

Roca Fuerte - Mi Voz Levantaré

Rock

Art of Collision - Wise

Triguer - Sueños

Flor de Doppler - Camaleón de Flores

La Nigüenta - La Cruda Realidad

Flor de Doppler - A Cuestas de Mí

Rock Alternativo - Indie

Libélula Pequeña- La nada que estaba en frente

James Catholic- EZ WRITER!

11:11- Sanarás

Efra Sequeira- A La Distancia

Laura Ureña - Yin Yang

Tradicional folclórca

Rolbin Montero- 5 Historias

Roy Vargas- Mi Grecia

José Bert- Soy

Varios artistas: (G. Urbina, M. Joseph, A. Cervilla, L. Porras, K. Sawyers, H.Watson, D. Williams, M. Monestel)- Vengo de una tierra

Keylor Gutiérrez Proyecto Maizal- Costa Rica Tierra Bendita

Tropical

MADRIGAL- Gira lento

Jean Pickering- Llora mi Guitarra

Son de Tikizia- Agradecer

Son de Tikizia- Yo no quiero ser

Junior Gayle y Gonin- Tico que se respeta

Urbano- reggaeton

KAVVO- Amarrau

Niah- Vente papi

Jime HR- Nerviosa

Daniel Mora Hidalgo (Daniem)- Solita y Soltera

Ken Yamil- Dealer En El Amor

Discos

Clásica contemporánea

Orquesta Sinfónica de Heredia- Costa Rica Bicentenario

Mauricio Zamora Ulate- Homenaje a los poetas turrialbeños

Juan Carlos Meza y Manuel Matarrita- Retratos: música costarricense para trompetas y piano

Phoebe Violet- Entre cielo y tierra

Andrés Soto / Pianistas de la UCR- Doce Musas

Electroacústica

Mauricio Fonseca López- A platinazo limpio

Chico Talco y Sada Abe Van al Camp Noise- La Muerte del Camp Noise

Chico Talco y Sada Abe Van al Camp Noise- Chico Talco y Sada Abe

Otto Castro Solano- Entornos Imaginarios

Hydra Cognitiva- Resiliencia

Electrónica

José Solano- Harambe

Gastón Broutin- Unión

Santos Y Zurdo- Salta y ve

Santos Y Zurdo- Cosas extrañas

José Solano - Gambia Ep

Hard rock metal

ICOZAHEDRON LEVITATE- Abysmal Trinity Rapture

Kerwa- Nina Tierra

Silver Legacy- Sail Away

Dumah- Irreversible

Black Whispers- Dusk

Incidental

Paul Rubinstein- El Niño Dios

Hec Mimus- polyglottos

Jazz

Jorge Guri, Rodolfo Zúñiga, Pablo Loaiza, Fernando Víquez, Ismael Hernández, Isaac Morera, Josh Quinlan- Supermercades

Leo Argüello- Elocuencia

Osvaldo Vargas- Caminos

Mundo Oeste - Conexión Expontanea

Nueva canción

Amanda Rodríguez- Flor Colmena

Gustavo Núñez- Somos del Tiempo

Eduardo Montero- Maldita Palabra

Entre Dos- En un mundo así

Jorge Suria- Disco Enamorados

Pop

Abbie- En Blanco

Mario Tanzi- El Momento Más Buscado

Grupo Chillax- Vivir Chillax

Aliix Kan- Kardiogramma

Rap - hip-hop

Kingstar- Nacidos del Caos

Huba Watson- Maharage

Ayxx- PUCHO

Dialéctico- Espejismos

Ayxx- Misantropía

Reggae roots

Killer Diller- Groove is the truth

Blit Blot- RISING

Tapón- Navidad con Tapón

Religiosa

Mynor Rojas- Compartiendo Historias

Efecto Eterno- Desde Hoy

Rafa Montoya- Contigo Estaré

Alexander Murillo Gamboa- Alex y Amigos

Marco Franco- Intima Razón

Rock

Vendaval- La Vida Misma

ISLAS- ISLAS

Shimdra- Hijos del Sol

Empty Flask- I Got the Nerve

Pablo Castillo Baldares- Mitología

Rock alternativo - indie

ÁNIMA- Nocturno

La Nada indivisible- Entropía

Opo Chacón- Glitter on Black

White Skies- Firefly Collective

Beivi Sacris- Charcos

Tradicional folclórica

Grupo Quelite- Juntiticos

Mauricio Piedra Quirós- Oro verde

Grei Vásquez Espinoza C.c Grace- Vivencias de mi tierra

José Amado Hernández Salazar- Melodías y Memorias de Santo Domingo Vol. #1

Vinicio Benavides- Canta a la Vida