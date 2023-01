Picnic 2023 se prepara para recibir a 35.000 personas por día

Los preparativos para el festival musical Picnic, que estará de regreso este 2023 con dos muy esperadas fechas, avanzan de forma acelerada.

Así lo dio a conocer el productor de Jogo, Adrián Gutiérrez, quien afirma que hace poco más de una semana se comenzó con el montaje de los cuatro escenarios con los que el evento contará este año.

“Este año estamos cambiando algunas cosas, por ejemplo va a haber un patio gigante para comidas con una tarima de artistas nacionales. Además, a los escenarios les metimos muchísimo cariño. Este año volvió al formato en el escenario principal de los escenarios pegados y entonces se va a ver bien e impresionante”, comenta el productor.

El Picnic 2023 se realizará los sábados 28 de enero y 4 de febrero. (JOHN DURAN)

Este 2023, el festival espera a 35 mil personas para el sábado 28 de enero y la misma cantidad una semana después, es decir, el sábado 4 de febrero.

Para Gutiérrez, la nueva edición del festival es muy especial, pues finalmente el Picnic refleja lo que soñaba hace ocho años, cuando se realizó la primera edición.

“El festival ha venido en evolución. Creo que desde que empezamos hace ocho años, la idea era hacer algo diferente, algo como lo que ya estamos teniendo casi ocho años después, porque cuesta mucho. Al final esto no es un concierto de reguetón o lo que sea, sino que es un festival que trasciende a un tema cultural, porque yo tengo que estar abierto a nuevos géneros y a ver artistas que uno tal vez no conoce, pero que cuando los veo y los escucho me gustan”, detalla.

Festival Picnic 2023: Así quedó el lineup de artistas para cada día

De hecho, considera que no enfocarse en un solo nicho ha sido beneficioso, pues se trata de un proyecto “inclusivo”, para los diferentes gustos.

“Respecto a los tipos de música, hay algunas bandas que son de mi gusto, como Cypress Hill e Incubus, pero a mí me gustaría que un muchacho joven, que le gusta Eladio Carrión diga: ‘¡qué chiva Eladio Carrión... pero que cool Cypress Hill!’”, comentó Gutiérrez.

“Al final, creo que es un choque de géneros, de música diferente; y creo que al final eso es lo bonito del festival: que una persona de 18 puede venir y pasarla bien y una persona de 60 también la puede pasar increíble. Entonces, creo que también por eso es que las entradas se van tan rápido, por lo amplio en gustos y en edades que pueden ir a disfrutar del festival”, agregó.

El productor asegura que uno de los secretos del Picnic y su éxito, es precisamente que no “toca techo” tan fácilmente, pues siempre pueden pensar en artistas diferentes. Por ello, no descarta llevarlo a otros países de Centroamérica.

Guaynna se presentará nuevamente en el Picnic 2023. Foto: John Durán (JOHN DURAN)

En esta ocasión, el Picnic regresa con fechas en enero y febrero, es decir, a la época en que se realizaba el festival antes de pandemia. De acuerdo con Gutiérrez, la intención es que coincida con el verano y que no pase lo mismo que en el 2022, cuando el festival se realizó en abril en medio de la lluvia.

“Por la pandemia tuvimos que acomodarnos en esa fecha casi desde un año antes, pero sí fue bastante duro, porque el jueves antes de empezar el festival, cuando faltaban 36 horas y ya está todo listo, se nos vino un aguacero que nos complicó todo. Son cosas que la gente ni se imagina”, finaliza.

La programación Copiado!

Para la primera fecha, pactada para el 28 de enero, el evento será encabezado por Incubus, Sean Paul, Eladio Carrión, Cypress Hill y Mora. También estará Dread Mar I, Piso 21, Kofee, Rels B, De La Ghetto, Collie Buddz, Vicente García, Ryan Castro, Guaynaa y Young Miko.

El cartel de ese día se completa con Cráneo y Lasser, Canina, Santos y Zurdo, Dani Maro, Khriztian GC, Diego C, Rising Sound, Queen V, Bombocat, Wizboy, Ojo de Buey, Soultwo, Byron Salas, Maxx, Un Rojo y Mariano SL.

El sábado 4 de febrero se presentará Ozuna, Los Fabulosos Cadillacs, Reik, Jhayco, Café Tacvba, Calptone, Los Cafres, Greeicy y Mike Bahía, Jowell y Randy, Elvis Crespo, Cuartero, Caloncho, De La Swing, Beéle y Hozho.

Para esa ocasión, la jornada se complementa con Entrelíneas, Voodoo, InBetwin, Dakter, Maxx, Magpie Jay, Maria Wabe, Pedro Capmany, Javee, Alphabetics, Kadeho, Mentados, La Milixia, Alel, Johnnie y Fernando Melo.