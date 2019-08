“Desde los 10 años, he pasado bastante solo con el piano y, si uno no aprecia estar solo, te puede afectar. Al principio, a mí sí me afectaba, pero conforme avanzó el tiempo empecé a entender que no era algo por lo que estaba sufriendo, no era nada malo y, más bien, era una oportunidad de conocerme más profundamente y creo que eso me ha ayudado a ser un mejor artista”, contó.