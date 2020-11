Además, la banda tuvo la paciencia de no usarla como sencillo punta de lanza de los álbumes hermanos Use Your Illusion I y Use Your Illusion II, los cuales se habían lanzado en simultáneo en setiembre de 1991, y más bien bombardeó las listas de popularidad con furia a lo largo de los meses previos con éxitos como Knockin' on Heaven’s Door, You Could Be Mine, Don’t Cry y Live and Let Die.