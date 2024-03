Nito Mestre: ‘Charly y yo somos Sui Generis para siempre’

Hablar con el argentino Nito Mestre es sumergirse en la historia de la música latinoamericana, especialmente del rock. A sus 71 años, afirma estar rebosante de vida y alegría como nunca antes. Continúa cantando, sonriendo y rindiendo tributo a las canciones que tanto significan para él. Es precisamente por esta pasión por la música que el sudamericano, compañero inseparable de Charly García en la mítica Sui Generis, regresa una vez más a Costa Rica para ofrecer un concierto.

Viene al país para conmemorar los 50 años del álbum Vida, una obra que no solo marcó su carrera como artista, sino que también dejó huella en toda una generación de latinoamericanos.

El concierto está programado para el miércoles 6 de marzo en el Jazz Café Escazú, a las 8 p. m. Esta es una oportunidad para que las nuevas generaciones, que han conocido la historia de Nito y Sui Generis a través de sus canciones, disfruten del artista en vivo. El evento es apto para todo público, permitiendo que padres e hijos asistan juntos.

Todavía quedan entradas a la venta en el sitio www.starticket.cr. Los precios y localidades son $45 (de pie), $100 (mesa para dos personas), $200 (mesa para cuatro personas), $300 (mesa para seis personas).

Nito Mestre recordó que el último concierto que dio antes de la pandemia por la covid-19 fue en Costa Rica en el 2020. Ahora retomó la gira de aniversario y cantará sus éxitos en nuestro país. (Cortesía)

El querido Nito Mestre en concierto en Costa Rica

El argentino confirmó en entrevista con La Nación que llegará al país con sus músicos y anunció que contará con la participación de artistas costarricenses. El espectáculo será más que música, ya que también compartirá algunas de sus anécdotas más queridas, incluyendo recuerdos de Sui Generis y de Charly García.

Más allá de explicar las historias de cómo nacieron las canciones de Vida, hablará, por ejemplo, de recuerdos como el de la ocasión en que a Charly y él los “echaron” de una discográfica. “Será de esos fondos que nunca cuentan los artistas. No llevo un guion en particular porque a mí lo que me gusta es lograr una comunidad con las personas”, afirmó.

Durante la charla musical, Nito rememorará momentos especiales que ha compartido con otros grandes artistas como Paul McCartney, Mercedes Sosa, Dominic Miller y David Crosby, entre otros.

Vida marcó el debut de Mestre junto a Charly en Sui Generis, razón por la cual el artista tiene un profundo cariño por temas como Canción para mi muerte, Necesito, Natalio Ruiz y otros éxitos que interpretará durante su encuentro con el público costarricense. “Es un disco que refleja la adolescencia de muchas personas, pase lo que pase a través del tiempo”, aseveró.

Este homenaje a sus cinco décadas como artista, Mestre lo hace viajando por el mundo, tocando y divirtiéndose y, sobre todo, sintiéndose bien y con la voz en buenas condiciones.

Respecto a este buen momento que vive, el artista fue muy sincero en explicar que él ha vivido dos vidas: una antes de tomar licor y otra después de dejar de hacerlo. Tiene 28 años de estar sobrio, lo cual también celebra a lo grande.

“Caí en el alcoholismo, pero logré rehabilitarme. Aprendí muchísimo sobre la resiliencia y saqué provecho de cada experiencia. Puedo decir que he llevado una vida maravillosa”, manifestó.

Nito Mestre y la responsabilidad de dar felicidad con su música

Si hay algo que ha aprendido Nito a lo largo de 50 años de trayectoria es que la principal responsabilidad que tiene como artista es darle felicidad al público con la música.

“Esto se debe de hacer dentro y fuera del escenario, como artista y como persona. Trato de mantener una ética de hacer las cosas lo mejor posible, ponerle buena voluntad”, contó.

El argentino Nito Mestre festejará en Costa Rica los 50 años del disco 'Vida', su debut con Sui Generis al lado de Charly García. (Cortesía)

Agregó que su felicidad está en dar, que la respuesta que recibe de sus seguidores es una ganancia muy especial para él, pero que su prioridad está en darles a ellos su mejor versión en el escenario. Esta enseñanza la aprendió de dos colegas a quienes admira mucho.

En una ocasioń, durante un concierto, Nito le preguntó a Paul McCartney si iba a interpretar Yesterday y si no le resultaba tedioso hacerlo. “Paul me dijo: ‘Todos los días, el lugar es distinto, el público es distinto. Vos estás distinto. Las energías son distintas y el feedback de lo que te produce, te vuelve feliz’”.

Por otro lado, Mercedes Sosa le aconsejó que, si quería seguir cantando bien a los 70 u 80 años, tenía que dejar de fumar y de tomar licor. “Lo aprendí un poquito grande, tal vez tardé un poquito. Pero me hace feliz subir al escenario y saber lo que estoy haciendo”, explicó.

Nito Mestre y Charly García, una relación aún viva

En una charla con Nito Mestre es imposible no mencionar a su compañero Charly García, con quien compartió los mejores tiempos de Sui Generis.

El disco 'Vida' de Sui Generis (Charly García y Nito Mestre), marcó un hito en la historia del rock en español. (Cortesía)

Aseguró que siguen siendo amigos y que el afecto entre ellos se ha mantenido a lo largo de los años. Sin embargo, debido a que Charly no utiliza teléfono ni WhatsApp, tienen poco contacto. La última vez que estuvieron juntos fue en octubre, con el fin de celebrar el cumpleaños de Charly.

El artista comentó que la historia y el cariño no se borran. “Nosotros con Charly decimos que no somos ex-Sui Generis, nosotros somos Sui Generis para siempre”, dijo.

Más allá de la música y la agrupación, ellos vivieron una amistad llena de lealtad que se mantiene hasta el presente.