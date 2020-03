Después de algunos años de ausencia, Barbra Streisand regresó a los escenarios en el 2016, y filmó todo para lanzar la película Barbra: The Music, The Mem’ries, The Magic. Desde el inicio es claro que los años han pasado y no han llegado en vano, pero Streisand demuestra que su calibre va más allá de lo que tiene que ofrecer con su voz (y todavía puede ofrecer mucho, por cierto).