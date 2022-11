Muere Christine McVie, mítica cantante de Fleetwood Mac, a los 79 años

La cantautora británica Christin McVie, de la legendaria banda Fleetwood Mac falleció a los 79 años.

La muerte de la artista, quien estuvo detrás de éxitos como Little Lies, Everywhere, Don’t Stop, Say You Love Me y Songbird, fue confirmada por su familia por medio de un comunicado de prensa.

Christine McVie, cantante y teclista de la legendaria banda Fleetwood Mac, formó parte de la banda desde 1971 hasta 1998. Después regresó en el año 2014. Foto: Instagram

‘Rumours’ y la leyenda de Fleetwood Mac

“Nos gustaría que todos mantuvieran a Christine en sus corazones y recordaran la vida de un ser humano increíble y una artista venerada que fue amado universalmente”, aseguran sus parientes.

Fleetwood Mac, formada en Londres en 1967, es una de las bandas más destacadas a nivel mundial durante las décadas de 1970 y 1980. De hecho, vendió más de 100 millones de discos.

Se le reconoció en el Hollywood Walk of Fame en 1979 y se le incluyó en 1998 en el prestigioso Salón de la Fama del Rock and Roll.

De acuerdo con la BBC, McVie había formado parte de la banda desde 1971 pero en 1998 dejó la agrupación. Sin embargo, regresó con el grupo en el 2014.

“Christine McVie fue un miembro esencial del complicado elenco de personajes que componían una de las mejores bandas de todos los tiempos. Era profundamente conmovedora como cantante. Podía ser a la vez desgarradoramente delicada y poderosa como teclista. Pero, sobre todo, tenía el don de escribir canciones pop bellas y atemporales”, escribió BBC en una nota luctuosa sobre la artista.

Además, la propia banda emitió un mensaje de pésame por la pérdida de la cantante. Por medio de Twitter, los integrantes de Fleetwood Mac dijeron que no hay palabras para describir la tristeza por la muerte de Christine.

“Ella era única en su estilo, especial y talentosa sin medida. Ella fue la mejor música que cualquiera podría tener en su banda y la mejor amiga que cualquiera podría tener en su vida”, escribieron los artistas.

Christine falleció este miércoles 30 de noviembre por la mañana tras una breve enfermedad.

Su vida

La artista nació el 12 de julio de 1943, en la localidad de Lancashire, Reino Unido, bajo el nombre de Anne Christine Perfect.

Lindsey Buckingham, Stevie Nicks, Mick Fleetwood, Christine McVie y John McVie, en 1977. (Herbert Worthington)

En 1968, Christine se casó con John McVie, quien sería más adelante el bajista de Fleetwood Mac. De niña tocaba el piano y fue parte de la escena del blues británico mientras estudiaba en la Escuela de Arte Moseley en Birmingham, agregó ABC de España.

Ella se incorporó en 1970 a la afamada banda, luego de ser parte de otros proyectos musicales como Chicken Shack y Sounds of Blue, informó el medio español El País.

Gracias a su talento en la composición, McVie participó en cinco de las 12 canciones del disco Rumours, considerado el mejor álbum de la banda y, además, el octavo disco más vendido de todos los tiempos, agregó El País.

BBC detalló que dicho disco estaba inspirado precisamente en la ruptura de la relación de los McVie y además de otra pareja del grupo: Lindsey Buckingham y Stevie Nicks.

En 1976 se divorció de John. Luego estuvo comprometida durante tres años con Dennis Wilson, vocalista de los Beach Boys, pero en 1986 se casó con Eddy Quintela, con quien estuvo hasta su divorcio en el 2003, detalló El País.

Cuando se retiró de Fleetwood Mac en 1998 reconoció que lo había hecho porque tenía un fuerte miedo a volar. Sin embargo, en el 2013 se presentó junto a la banda en un espectáculo en Londres y se sintió tan bien que al año siguiente decidió regresar.

Los miembros de Fleetwood Mac ingresaron al Salón de la Fama del Rock en 1998. En esta foto tomada en la ceremonia se ven John McVie, Stevie Nicks, Christine McVie, Mick Fleetwood y Lindsay Buckingham. (JON LEVY/AFP)

“Fue increíble, como si nunca me hubiera ido. Volví a subir al escenario y allí estaban las mismas caras de siempre”, le había dicho al diario The Guardian en ese momento.

Christine también destacó en su carrera como solista. Publicó los discos Christine Perfect (1970), Christine McVie (1984) e In the Meantime (2004), reseñó ABC.