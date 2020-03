"Lo pensé mucho, durante un año, pero no me atrevía a hacerlo. No sabía para qué lo iba a hacer, me daba miedo lo que la gente pensara, la pintura dónde la iba a comprar y cómo me iba a pintar; en fin, mil preguntas que me hacían no lanzarme al agua. Después de un tiempo, decidí comprar la pintura, dejar de pensarlo tanto y lo hice.