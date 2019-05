–¡Uy si yo supiera cómo es ese proceso! Madre mía, la cantidad de dolores de cabeza que me evitaría. Me parece que lo que me inspira es vivir porque cuando estoy sin demasiadas cosas que hacer estoy más apagado y más vacío. Sin embargo, cuando tengo cosas que hacer y mucha vida, en cualquier ratito parece que salen cosas; lo fundamental es no aislarte, no alejarte de la vida, de lo que sucede, esa es una de las conclusiones que he sacado durante estos años.