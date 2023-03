‘Me pasó algo, me estoy muriendo’: Carlos Vives tuvo susto en concierto

El reconocido cantante colombiano Carlos Vives reveló, en medio de una entrevista con el ‘tiktoker’ Sebastián Moreno, cuál ha sido la experiencia más compleja que ha tenido que atravesar durante un concierto en sus varias décadas de carrera musical.

Sin mencionar la fecha de este hecho, Carlos Vives contó que “por accidente soltaron un gas lacrimógeno” en uno de sus shows. Como este iniciaba con humo, no se dio cuenta.

De pronto, el artista sintió una incomodidad en su garganta y empezó a sentir que se ahogaba. De hecho, en el video hace la dramatización de su reacción en el momento.

”Me sabía la garganta como a metal. Yo dije: ‘Me pasó algo, me estoy muriendo’”. Y agregó que en ese momento estaba tan “psicoseado” que sentía que se iba a morir. Al ver su reacción, los encargados lo llevaron a otro lugar para atenderlo.

Vives, al contar su anécdota, detalló que se sintió tan feliz de no morir que se le ocurrió treparse a una torre que había en el concierto. “Cuando llegué al segundo piso, me entró un calambre y no me podía mover de allá”, recordó. Así que, para él, fue un concierto tenaz.

Entre otras cosas, el ‘tiktoker’ le preguntó también qué le hubiera gustado ser si no fuera cantante. A lo que respondió que “es un todero”. Vives dice que, actualmente, hace funciones de publicista.

También le gusta escribir y, como profesión, le habría interesado ser profesor, por los niños.Sobre el ritual antes de empezar un concierto, Vives comentó que le gusta estar en un lugar donde las luces o el ambiente sea calmado. “No me gusta tener todas las luces encendidas, me gusta tener velitas”, cuenta.

Al final, habló de su próximo álbum ‘Escalona nunca se había grabado así’, con el que celebra los 30 años de Carlos Vives y La Provincia. En febrero pasado, estrenó el primer sencillo, titulado ‘La Historia’, pero será toda una serie de temas: “Es la música de Escalona, pero nunca al estilo que, después, encontré yo”.

