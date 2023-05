Marc Martel en Costa Rica: la noche en la que escuchamos cantar a Freddie Mercury

Si fuera posible clonar un registro vocal, podría decirse que el canadiense Marc Martel recibió el de Freddie Mercury. El artista suena idéntico, pero en sus cuerdas vocales no hubo intervención de la ciencia, simplemente nació así. La noche de este sábado 13 de mayo, miles de fans, congregados en el Anfiteatro Coca-Cola de Parque Viva, en La Guácima de Alajuela, escucharon a la reencarnación vocal del cantante de Queen.

Cualquiera que cerrara sus ojos podría jurar que quien cantaba era el legendario Mercury, quien falleció en 1991. Pero al abrirlos, veían a un hombre que si bien tiene una energía parecida a la del cantante conocido por su bigote y chaqueta amarilla, lucía distinto. Y es que, finalmente, aunque canta igual y tiene un rostro con similitudes, Marc Martel no quiere verse como Freddie. Canta cómo él y emula algunos de sus gestos, pero manteniendo su estilo.

Marc Martel, la reencarnación vocal de Freddie Mercury, ofreció la noche de este sábado un show magistral en Parque Viva. Foto: Albert Marín

Cientos de fans acudieron con camisetas de Queen al show Vision of Queen que promete un repaso por lo mejor de la banda dirigida por Freddy Mercury. Desde el inicio, Martel los emocionó con su voz al interpretar We Will Rock You. Apareció en escena, junto a su banda de cuatro miembros, a las 8 en punto.

Niños, jóvenes, adultos y adultos mayores fueron parte de un show que desde el inicio prometió ser espectacular. La interpretación del canadiense es magistral y aunque estaba claro, terminó de reafirmarlo cuando apenas llevaba ocho canciones: Under Pressure y el tema I Want to Break Free con el que Mercury defendía la necesidad de liberarse, emocionaron de todas las maneras posibles a los fans.

Martel es un showman. En escena se transforma. Lleva 10 años rindiendo homenaje a Mercury. Nunca le pasó por la cabeza que esto pasaría. Cuando ensayaba con Downhere, su grupo de música cristiana, bromeaba diciendo que esperaba no sonar como Freddie cuando cantaba.

Tiempo después su vida daría un giro absoluto y viajaría por el mundo tocando lo mejor de Queen. En una noche fresca de mayo lo hizo en Costa Rica, usando una camiseta blanca con una estampa colorida que hace alusión al tema Radio Ga Ga.

Muchos fans acudieron a Parque Viva para disfrutar del espectáculo que repasa lo mejor de Queen. Foto: Albert Marin

Antes de cantar para multitudes, Marc ofrecía su voz rockera como ofrenda en las iglesias. Cuando apareció la oportunidad de presentarse ante el mundo, su mayor temor era no poder ofrecer su música original. En escena parece muy cómodo cantando como Mercury.

Su esencia

Fiel a su convicción religiosa y sentado al piano, Marc Martel interpretó de manera sublime el Ave María.

“Para mí es importante cantar algo que no contradiga mis propias creencias”, dijo al medio Peru21.pe en abril.

Siempre con sus dedos en las teclas, el artista quien fue descubierto por Brian May y Roger Taylor, los miembros originales de Queen, y quien emuló la voz para la película Bohemian Rhapsody, cambió de notas y empezó a tocar la introducción del clásico mundial Bohemian Rhapsody. Los asistentes sintieron cada letra de este tema.

Para las generaciones que conocieron a Mercury solamente a través de videos o cds, ver (y escuchar) a Marc Martel será lo más cercano a oír su voz en un espectáculo en vivo. Lo volvió a evidenciar cuando tras una hora ininterrumpida de estar cantando, guitarra en mano interpretó la rockanrolera Crazy Little Thing.

Martel se tomó solamente unos segundos para secar con un paño el sudor de su rostro y continuar con el explosivo tema Another One Bites the Dust.

Marc Martel y su banda ofrecieron un espectáculo enérgico y que revivió los clásicos de Queen. En la imagen aparece el guitarrista Tristan Avakian. Foto: Albert Marin

Marc y la banda se retiraron para tomar un pequeño descanso. En escena se quedó el guitarrista Tristan Avakian haciendo un solo impresionante. Las palmas no cesaban.

Marc y la banda regresaron a escena. Esta vez, el cantante cambió de atuendo, aunque mantuvo el estilo de camiseta y pantalones ajustados, outfit cómodo que le permite bailar y saltar, tal y como lo requería el tema Stone Cold Crazy.

Martel volvió al piano para cantar Don’t Stop me Now. El público le apoyaba con aplausos, algunos bailaban y por supuesto, otros inmortalizaban el momento en su celular.

Luego de toda la energía, el artista interpretó el dulce Love of my Live. “Muy bien”, animó Marc Martel a su público.

Radio Ga Ga fue la siguiente canción en sonar. Los fans repetían la coreografía que creó Mercury y que incluía secuencias de elevar los brazos y seguidamente dar dos palmadas.

Poco antes de despedirse, Marc Martel le agradeció a los costarricenses por su hospitalidad y prometió regresar.

Con Somebody to Love, Martel parecía decir adiós. Y hubiera sido justo: de principio a fin fue sorprendente. Los ticos hicieron al canadiense volver y les regaló dos piezas más: We Will Rock You y la clásica We are the Champions. Sin duda, esta noche todos fueron campeones. Todos ganaron gracias a la música que recordó lo mejor de Freddie Mercury y de Queen.

Si de alguna manera fuera posible que Mercury viera a Marc Martel, seguramente sonreiría.