Magpie Jay y su nueva canción rinden un homenaje de amor a la mujer

Magpie Jay está celebrando mucho este 2023. La banda nacional se ha convertido en un grupo infaltable en los festivales de música más grandes del país (Picnic, Envision, Caricaco y Transitarte) y sigue dando de qué hablar que Sebastián Suñol, quien fuera su baterista, tomara las riendas de la cantada y pusiera su talento como vocalista.

Pero hay más razones para sonreír, ahora están de fiesta por el estreno de su último sencillo titulado The Crown.

El tema es una canción de amor que Suñol le escribió a su pareja, pero que también está dedicado a la fuerza y el empoderamiento de las mujeres.

“La corona representa a la mujer en nuestra sociedad, a esas reinas que nos dan luz, vida, que son lideresas. En el coro trato de prometer nunca defraudar a esa persona”, explicó el compositor.

Magpie Jay celebra sus 10 años en la música costarricense con nuevas canciones, pero también muchos conciertos en festivales. (Mariela Víquez/Cortesía)

The Crown se estrena este jueves 16 de marzo en conmemoración del Día Internacional de la Mujer (que fue el 8 de marzo) y, para hacerlo por todo lo alto, la banda presentará la canción y el video en un concierto que ofrecerá este mismo jueves en el London Room, en San José.

El show será a partir de las 8 p. m. y el artista Javi Jiménez será el encargado de la apertura del espectáculo.

“Siempre tenemos la tarea de que nos acompañe un artista emergente, con el objetivo de que el público lo conozca. Después de este show sigue el tour de festivales”, agregó Suñol.

La entrada para esta actividad cuesta ¢2.000 y se puede pagar por medio del Sinpe Móvil 8878-6844 a nombre de Sebastián Suñol.

Mucho por festejar

En estos 10 años de vida los cambios han llegado a Magpie Jay. La salida del vocalista Julián Garita provocó movimientos y un nuevo respiro, provocando que Suñol saliera de la base de la banda para saltar al frente del escenario.

Magpie Jay vive tiempos de cambio y los afronta con canciones de estilo más 'festivalero'. Sin embargo, ya tiene en sus planes un disco corto de rock y baladas. (Mariela Víquez/Cortesía)

En esta línea, la banda costarricense ha apostado por la renovación sin dejar de lado su esencia. Magpie Jay se ha presentado en los últimos tiempos con música más “festivalera”, como lo hizo por ejemplo con el tema Closer to Me, y ahora con The Crown.

“Las canciones son la reafirmación de que Magpie sigue sonando igual, con el peso del rock alternativo y del pop que nos representa. Estamos muy emocionados”, afirmó el cantante.

En lo que resta del año, además de las presentaciones que ya tienen pactadas, tienen pensado viajar a México a hacer un intercambio musical con la banda Real Albatross (luego estarán en el Jazz Café juntos el 1. ° de junio). Justo para esos días los ticos estrenarán el tercer sencillo de esta etapa musical.

“La idea es sacar una canción más con esta paleta de colores más pop, y que el próximo disco corto sea más de rock y baladas”, concluyó el artista.