Luis Muñoz, el abanderado del jazz costarricense en Estados Unidos

Luis Muñoz se fue a investigar y aprender sobre el jazz a Estados Unidos a inicios de la década de los años 70. (Cortesía Luis Muñoz)

La carrera del percusionista costarricense Luis Muñoz tal vez ha escapado un poco del ojo público en Costa Rica, pero desde hace más de cuatro décadas el músico destaca fuertemente en el género del jazz en Estados Unidos.

Muñoz comenzó su trayectoria artística en nuestro país en la década de los años 60, en agrupaciones de rock como King Kats, Organized Confusion y La Izquierda Erótica; también tocó la batería al lado del famoso pianista Pibe Hine. Pero el amor por una estadounidense y además su fascinación por la música jazz —que conoció cuando tenía cerca de 16 años— se conjugaron para llevárselo al país del norte.

El artista culminó su carrera musical en composición en la Universidad de California, en Santa Bárbara, bajo la tutela del renombrado compositor británico Peter Fricker. A partir de ahí ha desarrollado con creces su carrera artística en territorio estadounidense, logrando incluso publicar 10 discos de música original bajo su nombre.

[ Luis Muñoz graba nostalgias ]

Su talento y profesionalismo también lo han llevado a compartir escena con grandes nombres del género como Joe Cocker, Airto Moreira y Flora Purim, Etta James, Jim Messina y hasta trabajó como telonero de leyendas como B.B. King, Gato Barbieri, Miles Davis, Chick Corea, Brad Mehldau y Charlie Haden.

“Un elemento importantísimo que me enamoró del jazz es la creatividad espontánea, de la improvisación. En el jazz hay una estructura armónica, con melodías y acordes, después uno improvisa y basándose en eso se crea la música en el momento. Nada está escrito. Todos los músicos reaccionan a lo que escuchan a su alrededor, es una bella forma de crear, de hacer arte en el preciso momento”, explicó Muñoz.

Aunque está muy consciente de que el jazz no es un género comercial, el percusionista afirma que trabajándolo de manera intensa y constante se logra acercarlo más al público. Esa es precisamente una de las banderas que usa Muñoz en su música original.

“El idioma musical del jazz es un idioma norteamericano porque nació en Estados Unidos, pero con el tiempo se ha extendido al resto del mundo. En Costa Rica todavía es relativamente desconocido, pero al final de cuentas si la música es buena, gusta; no importa el género. Si la música llega al corazón no importa que se llame jazz, funk, salsa o son; si llega al corazón no importa el estilo”, aseveró.

Trayectoria

No solo en Estados Unidos el músico nacional ha recibido el reconocimiento de la escena, sino que también Costa Rica lo ha honrado por su trabajo.

En nuestro país, Muñoz ha sido nominado en siete ocasiones a los premios Acam (Asociación de Compositores y Autores Musicales de Costa Rica), de las cuales ha ganado el galardón en cinco ocasiones: como compositor y productor de jazz del año (2004 y 2010), mejor disco de jazz (2015), mejor ingeniero de sonido (2015) y mejor disco de música instrumental (2020).

Además de los reconocimientos nacionales, el trabajo de Muñoz también cuenta con importantes menciones en Estados Unidos. Entre estas destacan la inclusión en los mejores discos de jazz del año por organizaciones especializadas como Jazz Review, Latin Jazz Network, la Asociación de Periodistas de Jazz de USA, la revista Jazz Time, Latin Jazz Network y la revista Jazziz.

“A menudo el público en Costa Rica sabe de mí o me recuerda por mi paso por el rock; pero la gente especializada me tiene en mente por el jazz”, comentó el compositor.

Próximo estreno

Muñoz aprovechó el aislamiento por la pandemia para trabajar mucho en su estudio de grabación.

De acuerdo con el nacional, sacó provecho del tiempo y durante este año y resto que ha vivido en cuarentena en su casa tuvo la oportunidad de componer, grabar, mezclar y masterizar 20 nuevas canciones, mismas que publicará a inicios del año 2022 en un disco de vinilo doble.

La bateria es el instrumento principal de Luis Muñoz, pero también ejecuta otros como el piano y la flauta. (Cortesía Luis Muñoz)

Esta producción tiene como nombre Canciones de transfiguración y esperanza. Al ser dos álbumes, uno será cantado en español por la artista brasileña Teka Penteriche y el otro en inglés, interpretado por Lois Mahalia, de las Antillas.

Además de su trabajo en la nueva producción discográfica, Muñoz ya está retomando sus presentaciones en vivo en Estados Unidos. Espera pronto volver a Costa Rica para compartir su música con los ticos.

“Me estoy muriendo de las ganas por ir a Costa Rica. La última vez que fui hice varios proyectos, estuve en el Festival Internacional de las Artes y también fui invitado a un TEDx pero ya han pasado como ocho años de eso. No tengo nada planeado todavía, pero ahora que se están abriendo las puertas, voy a lanzar unos anzuelos para ver si algo pega”, finalizó el artista.

La producción musical de Luis Muñoz se puede escuchar tanto en su canal de YouTube como en su página web luismunoz.net.