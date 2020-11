“Esta noche veo mucho talento, también veo a veces mucha gente con miedo a que no los metan en ningún playlist de Spotify, miedo de no sonar en la radio, miedo a no vender y en el arte no se puede tener miedo, esa es la diferencia entre ser únicamente un negociante a un artista. Nosotros somos artistas y nuestra prioridad es hacer arte”, agregó el compositor.